Росіяни погрожували та хамили: дипломат розкрив деталі переговорів у Стамбулі

Український дипломат розповів, що відбувалося на переговорах із росіянами

Під час переговорів у Стамбулі російська делегація справді вимагала територіальних поступок з боку України. При цьому її статус не дозволяв приймати якихось рішень, а тому вони приїхали просто, щоб зачитати свій ультиматум та нахамити українській стороні.

Про це розповів перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця в інтерв’ю "Ми — Україна". За його словами, єдиним позитивним моментом у переговорах стало узгодження обміну полоненими.

Про переговори у Стамбулі

За словами Кислиці, обидві сторони були націлені на результат, але кожна вкладала свій зміст. Росія хотіла показати, що нинішній раунд переговорів є прямим продовженням переговорів 2022 року, проте Україна цього зробити не дозволила і, зрештою, Москва це визнала.

"Проте переговори продовжилися. І це говорить про те, принаймні для мене, що російська сторона не могла зробити демарш, піднятися і сказати: "Ах так, ну тоді ми пішли". Тобто російська сторона мала мати результат на руках", — сказав він.

Однак Кислиця зазначив, що російська делегація не мала мандату ухвалювати рішення щодо припинення вогню. Водночас обмін полоненими став вельми позитивним моментом.

Про росіян

Кислиця описує російську делегацію, як жорстоку, цинічну та аморальну, хоч і говорила вона "інтелігентною московською мовою". При цьому під час переговорів були відверто цинічні вимоги та різні провокації. Наприклад, вони заперечували існування українців, говорячи, що "росіяни вбивають росіян із нюансами".

"Це (провокації, — ред.) йшло майже суцільним потоком… Про те, що ось сьогодні ми вимагаємо чотири області, завтра ми вимагатимемо вісім там чи шість, чи скільки нам важливо. Про те, що серед членів делегації деякі можуть втратити більше родичів", — сказав він.

За його словами, тим самим росіяни намагалися вивести українську сторону з рівноваги, щоб та влаштувала якийсь демарш або повелася непрофесійно. Однак цього не сталося.

Про майбутні зустрічі

Дипломат наголошує, що головною причиною війни є Володимир Путін. Однак, з іншого боку, тільки Путін може закінчити її. І поки що він до компромісів не готовий

Наразі мотивацією Кремля є виживання, оскільки зупинка війни негайно призведе до краху військової економіки та буде фактичним визнанням поразки. А поразка для Путіна буде небезпечною не тільки політично, а й може призвести до фізичної ліквідації.

"Якщо не буде зняття санкцій, російська економіка звалиться дуже швидко, тому що модель військової економіки не може існувати у мирний час. Не кажучи вже про політичні аспекти, він виглядатиме лузером, який говорив, чи то через три дні Київ, чи за три тижні, але цього не досяг. Тому, на превеликий жаль для нас, ведення Путіним війни, на мою думку, значною мірою це питання його виживання", — сказав дипломат.

Про трибунал для Путіна

Кислиця наголошує, що якщо Росія не понесе відповідальності за вторгнення в Україну, то й тривалого миру не буде. Однак для повного проведення депутинізації Росії за аналогією з денацифікацією Німеччиною її необхідно окупувати, а без цього жодних змін не станеться.

"Мені не відомо про плани окупувати Російську Федерацію ні нами, ні будь-ким іншим. А якщо вона не буде окупована, тоді виникає питання: а як і Російська Федерація пройде депутинізацію? Тому що без проведення депутинізації усієї системи не буде стабільного світу. Росія й надалі представлятиме реальну загрозу військову, військово-політичну та політичну для всього континенту і не лише", — сказав він.

При цьому дипломат сумнівається, що цей процес може бути здійснений внутрішніми силами, оскільки там немає опозиційних партій, вільних ЗМІ чи судової системи. Тому на зміну одним особам можуть прийти інші, але вони будуть із тієї самої системи.

Нагадаємо, Росія відкинула ідею проведення другого раунду переговорів щодо завершення війни в Україні. У Кремлі причиною назвали "неелегантність" ситуації та засумнівалися у нейтральності Ватикану, як переговорного майданчика.