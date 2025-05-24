Россияне угрожали и хамили: дипломат раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Украинский дипломат рассказал, что происходило на переговорах с россиянами

Во время переговоров в Стамбуле российская делегация действительно требовала территориальных уступок со стороны Украины. При этом ее статус не позволял принимать какие-то решения, а потому они приехали просто, чтобы зачитать свой ультиматум и нахамить украинской стороне.

Об этом рассказал первый замглавы МИД Сергей Кислица в интервью "Мы — Украина". По его словам, единственным позитивным моментом в переговорах стало согласование обмена пленными.

О переговорах в Стамбуле

По словам Кислицы, обе стороны были нацелены на результат, но каждая вкладывала свой смысл. Россия хотела показать, что нынешний раунд переговоров является прямым продолжением переговоров 2022 года, однако Украина это сделать не позволила и в конечном итоге Москва этом признала.

"Тем не менее, переговоры продолжились. И это говорит о том, по крайней мере для меня, что российская сторона не могла совершить демарш, подняться и сказать: "Ах так, ну тогда мы пошли". То есть у российской стороны должен быть результат на руках", — сказал он.

Однако Кислица отметил, что российская делегация не имела мандата принимать решения по прекращению огня. Вместе с тем обмен пленными стал весьма положительным моментом.

О россиянах

Кислица описывает российскую делегацию, как жестокую, циничную и аморальную, хоть и говорящую "интеллигентны московским языком". При этом во время переговоров были откровенно циничные требования и разные провокации. Например, они отрицали существование украинцев, говоря, что "россияне убивают россиян с нюансами".

"Это (провокации, — ред.) шло почти сплошным потоком…. О том, что вот сегодня мы требуем четыре области, завтра мы будем требовать восемь там или шесть или сколько нам важно. О том, что среди членов делегации некоторые могут потерять больше родственников", — сказал он.

По его словам, тем самым россияне пытались вывести украинскую сторону из равновесия, чтобы та устроила какой-то демарш или повела себя непрофессионально. Однако этого не произошло.

О будущих встречах

Дипломат отмечает, что главной причиной войны является Владимир Путин. Однако с другой стороны, только Путин может закончить ее. И пока он к компромиссам не готов

Сейчас мотивацией Кремля является выживание, поскольку остановка войны немедленно приведет к краху военной экономики и будет фактическим признанием поражения. А поражение для Путина будет опасно не только политически, но и чревато физической ликвидацией.

"Если не будет снятия санкций, российская экономика рухнет очень быстро, потому что модель военной экономики не может существовать в мирное время. Не говоря уже о политических аспектах, он будет выглядеть лузером, который говорил, будь то через три дня Киев или за три недели, но этого не достиг. Поэтому, к большому сожалению для нас, ведение Путиным войны, по моему мнению, в значительной степени это вопрос его выживания", — сказал дипломат.

О трибунале для Путина

Кислица подчеркивает, что если Россия не понесет ответственности за вторжение в Украину, то и продолжительного мира не будет. Однако для полного проведения депутинизации России по аналогии с денацификацией Германией ее необходимо оккупировать, а без этого никаких перемен не произойдет.

"Мне не известно о планах оккупировать Российскую Федерацию ни нами, ни кем-либо другим. А если она не будет оккупирована, тогда возникает вопрос: а как и Российская Федерация пройдет депутинизацию? Потому что без проведения депутинизации всей системы не будет стабильного мира. Россия будет и дальше представлять реальную угрозу военную, военно-политическую и политическую для всего континента и не только", — сказал он.

При этом, дипломат сомневается, что этот процесс может быть проведен внутренними силами, поскольку там нет оппозиционных партий, свободных СМИ или судебной системы. Поэтому на смену одним лицам могут прийти другие, но они будут из той же системы.

Напомним, Россия отвергла идею проведения второго раунда переговоров по завершению войны в Украине. В Кремле причиной назвали "неэлегантность" ситуации и усомнились в нейтральности Ватикана, как переговорной площадки.