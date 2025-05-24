Путін зараз не піде на переговори з Зеленським: Клімкін назвав умову для зустрічі

Росія намагається "вискочити" з процесу

Наявність переговорного процесу між Україною та Росією є "позитивним моментом". При цьому Кремль на таких переговорах має суттєві обмеження.

Про це розповів колишній глава МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю "Ліга". За його словами, Володимир Путін не проводитиме особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, поки не буде переконаний, що там будуть підняті важливі для нього питання і що він матиме можливість досягти прогресу.

Клімкін зазначає, що у США, Китаї, Індії, Бразилії та інших країнах чудово розуміють, що нові переговори, які розпочалися між Україною та Росією, це не продовження Стамбульського процесу, завершеного у 2022 році. Тому під час проведення переговорів у Путіна є обмеження і вони запроваджені насамперед американським президентом Дональдом Трампом.

"Думаю, що насправді Путін серйозно хоче вискочити з цієї історії використовуючи Трампа. Але він хоче вискочити з цієї історії на своїх умовах. Не на наших умовах і навіть не американських умовах, а компромісних між американськими та своїми, а не на компромісних навіть між нашими та своїми", — сказав Клімкін.

Дипломат зазначив, що наразі дозволити Росії вийти з якогось процесу на своїх умовах означатиме слабкість ЄС та США, і слабкість цю відчують у всьому світі. Тому Клімкін зазначив, що до всіх подібних зустрічей зараз треба ставитись спокійно, оскільки вони формальні.

Нагадаємо, Росія вже відкинула ідею проведення другого раунду переговорів щодо завершення війни в Україні у Ватикані. У Кремлі причиною назвали "неелегантність" ситуації та засумнівалися у нейтральності Ватикану.