Успішними не будуть: навіщо Україні переговори з Росією у Ватикані

Україні не можна дозволяти відносинам зі США погіршитися

Наступні переговори між Україною та Росією, які можуть відбутися у Ватикані, навряд чи будуть успішними. Однак Києву вони потрібні, щоб не дозволяти американському президентові Дональду Трампу знайти нові приводи для звинувачень.

Про це розповів "Телеграфу" політолог Олег Саакян. За його словами, зараз голова Білого дому має на меті не закінчити війну або захистити світовий порядок, а відновити торгові зв’язки з Москвою.

"Він хоче нормалізації відносин з Росією. Російсько-українська війна йому заважає, тому він хоче її прибрати зі свого шляху тим чи іншим способом", — сказав він.

Політолог зазначає, що Києву та європейським союзникам зараз важливо "відбити номер", щоб не дати Трампу "зіскочити з гачка". За його словами, відносини України та США не повинні деградувати, щоб мати можливість як мінімум купувати зброю або отримувати її в рамках договору щодо мінералів.

Саакян зазначив, що вплив Трампа вже слабшає і цей процес триватиме. Це зробить його залежним від думки партії та виборців. Наприклад, це вже призвело до того, що мільярдера Ілона Маска прибрали від камер, оскільки він став "токсичним активом". Тому американський президент намагатиметься відсторонитися від врегулювання війни в Україні, поки американці не змусять його щось робити з Росією.

Нагадаємо, Росія вже відкинула ідею проведення другого раунду переговорів щодо завершення війни в Україні у Ватикані. У Кремлі причиною назвали "неелегантність" ситуації та засумнівалися у нейтральності Ватикану.