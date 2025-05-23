В Кремлі вже звинуватили Київ у "провакаціях"

Україна може отримати проєкт документа з врегулювання війни з Росією, як тільки закінчиться обмін "1000 на 1000". Однак Кремль вже звинувачує Київ у тому, що він "підриває" просування до миру.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Росії (МЗС) Сергій Лавров. За його словами, Росія "активно працює" над наближенням миру.

Головні тези Лаврова:

Росія буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання війни, щойно завершиться обмін полоненими.

Рекордна атака України безпілотниками — спроба "зірвати" мирні переговори. Москва вже чекає на міжнародну реакцію на такі "дії" Києва.

Британія, Франція, Німеччина та керівництво ЄС несуть відповідальність за "злочинну атаку" Києва на Москву і не тільки.

на Москву і не тільки. Європейці не втратили надії повернути Трампа до антиросійського табору, але їм не вдасться перекласти відповідальність.

Росія "активно працює" над проєктом документа із викладенням умов досягнення стійкої домовленості щодо врегулювання війни з Україною, попри "провокації Києва".

РФ завершує підготовчу роботу щодо складання списку для обміну військовополоненими з Україною за формулою "тисяча на тисячу".

Нагадаємо, Росія вже відкинула ідею проведення другого раунду переговорів щодо завершення війни в Україні у Ватикані. В Кремлі причиною назвали — "неелегантність" ситуації. У РФ сумніваються в нейтральності Ватикану.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії зробили важливу заяву щодо перемир'я.