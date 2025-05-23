Лавров назвав строки, коли Україна отримає нові вимоги Путіна
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
В Кремлі вже звинуватили Київ у "провакаціях"
Україна може отримати проєкт документа з врегулювання війни з Росією, як тільки закінчиться обмін "1000 на 1000". Однак Кремль вже звинувачує Київ у тому, що він "підриває" просування до миру.
Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Росії (МЗС) Сергій Лавров. За його словами, Росія "активно працює" над наближенням миру.
Головні тези Лаврова:
- Росія буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання війни, щойно завершиться обмін полоненими.
- Рекордна атака України безпілотниками — спроба "зірвати" мирні переговори. Москва вже чекає на міжнародну реакцію на такі "дії" Києва.
- Британія, Франція, Німеччина та керівництво ЄС несуть відповідальність за "злочинну атаку" Києва на Москву і не тільки.
- Європейці не втратили надії повернути Трампа до антиросійського табору, але їм не вдасться перекласти відповідальність.
- Росія "активно працює" над проєктом документа із викладенням умов досягнення стійкої домовленості щодо врегулювання війни з Україною, попри "провокації Києва".
- РФ завершує підготовчу роботу щодо складання списку для обміну військовополоненими з Україною за формулою "тисяча на тисячу".
Нагадаємо, Росія вже відкинула ідею проведення другого раунду переговорів щодо завершення війни в Україні у Ватикані. В Кремлі причиною назвали — "неелегантність" ситуації. У РФ сумніваються в нейтральності Ватикану.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії зробили важливу заяву щодо перемир'я.