"Рвані труси", блогер, який виїхав, та Дудаєв: хто і за що потрапив під нові санкції РНБО

Санкції набувають чинності негайно

Україна запровадила додаткові санкції проти низки фізичних осіб та організацій. Серед них син колишнього президента "Мотор Січ" Олександра Богуслаєва, блогер Ростислав Шапошніков та колишній нардеп Ігор Мосійчук, який нещодавно потрапляв в історію "рваними трусами".

Про це йдеться у відповідних указах, розміщених на сайті Офісу президента. Загалом у списках 10 осіб та 9 компаній.

Особи зі списку зіштовхнуться зі стандартним набором обмежень, що включає заморожування активів, заборону на в’їзд, заборону на участь у державних програмах та купівлю нерухомості, тощо.

Примітно, що Богуслаєв вказаний у списку як громадянин Гренади, острівної держави у Карибському морі. Тому у списку лише два українця — Мосійчук та Шапошников.

Інші семеро є росіянами:

Ахмед Дудаєв

Сергій Лалакін

Сергій Михайлов

Геннадій Петров

Дмитро Пунін

Іван Банніков

Олександр Матяшов

Цікавою тут є лише прізвище міністра зовнішніх зв’язків Чечні Дудаєва.

Як відомо, Шапошников є блогером, засновником сайту "Дорожній контроль". Є активним критиком як п’ятого президента Петра Порошенка, так і нинішнього глави держави Володимира Зеленського. З 2015 року проживає у США.

Колишнього главу "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва після початку російського вторгнення було затримано СБУ за підозрою в державній зраді, оскільки його підприємства продовжували постачати російській армії деталі до авіаційної техніки. Чому до списку потрапив його син, не вказано.

Мосійчук з початку вторгнення займався поширенням тез російської пропаганди, а в одному зі своїх ефірів навіть вказував місце розташування українських військових заводів. Останнім часом став відомий завдяки фейковому відео, де він з’являється в одному з ефірів у дірявих трусах.