Після фейкових трусів Мосійчука в мережі завірусилося його справжнє інтимне фото

Екснардепу пригадали колишні скандальні висловлюванні

В інтернеті продовжують обговорювати екснардепа Ігоря Мосійчука. Спочатку користувачі мережі звернули увагу на відео, де він нібито був у дірявих трусах під час етеру. Політик заявив, що це підробка, створена нейромережею, і назвав розповсюдження кадрів "брудною кампанією" проти нього.

Тепер у Facebook з’явилося його справжнє фото без одягу. Володимир Бондаренко опублікував знімок, де Мосійчук стоїть на риболовлі з голим торсом, тримаючи рибу. Нижня частина його тіла замотана у рушник. У дописі Бондаренко зазначив: "Труси діряві їм, бач, покою не дають, усе одно нічого не видно. А тут товар лицем – тепер точно не заснете".

Бондаренко згадав, що раніше Мосійчук публічно висміював зовнішність помічниці заступника міністра освіти Артура Габарука, яка прийшла на подію у сукні з відвертим декольте. Тоді екснардеп зробив допис, у якому глузував із її зовнішнього вигляду, точніше з її начебто обвислих грудей, які назвав "вушками спанієля".

У коментарях користувачі порадили Мосійчуку спочатку слідкувати за власним тілом, а потім вже обговорювати інші.

Раніше "Телеграф" також писав, що скандальний Поворознюк розповів, коли закінчиться війна в Україні. Він прогнозує, що мирна угода буде досягнута до середини літа.