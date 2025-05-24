Копняк Трампу та Кремлю: Європа планує офіційно заборонити використання "Північного потоку-2"

Санкції продемонструють позицію Європи щодо того, що ЄС не хоче повернення російського газу

Європейський Союз планує офіційно заборонити діяльність російського газопроводу "Північний потік-2". Введення санкцій проти газопроводу дозволить остаточно перекрити шлях для можливого повернення постачань російського газу та дасть добрячого копняка планам Кремля та президента США Дональда Трампа, які обговорювали між собою варіанти використання "ПП-2".

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, за даними яких Євросоюз планує ухвалити рішення про санкції проти російського газопроводу. Європейська комісія 24 травня планує почати консультації з державами-членами щодо заборони роботи "Північного потоку-2", які пролягають дном Балтійського моря.

Важлива складова плану – це те, що він має повну підтримку Німеччини. Новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц ще минулого тижня під час перебування в Римі заявив, що підтримує ідею Єврокомісії заборонити роботу "ПП-2" та сподівається, що це припинить внутрішньонімецькі дебати щодо відновлення постачання газу через цей трубопровід.

Видання окремо зазначає, що навіть без санкцій запуск "ПП-2", який не сертифікований Німеччиною та досі не полагоджений після вибухів у 2022 році, навряд чи міг відбутися швидко. Проте санкції продемонструють позицію Європи щодо того, що ЄС не хоче повернення російського газу. Окрім того, Німеччина може захистити себе від потенційної спроби тиску з боку США, або Росії, оскільки консолідована позиція ЄС – сильніша за позицію однієї країни.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія пропонує США купувати російський газ і потім перепродавати його європейським країнам. Американські та російські представники вже провели переговори щодо цього питання. Такий крок може стати частиною майбутньої мирної угоди щодо України. При цьому планувалося задіяти газопровід "Північний потік-2".

Європейські ЗМІ зазначали, що колишній співробітник Міністерства державної безпеки Німецької Демократичної Республіки та близький до Володимира Путіна так званий "бізнесмен" Маттіас Варніг працює над проєктом відновлення газопроводу "Північний потік-2". Залучати до нього планують американських інвесторів. При цьому ще у 2022 році адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти Варніга та компанії-оператора "Північного потоку-2".