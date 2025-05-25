Укр

"Рваные трусы", уехавший блогер и Дудаев: кто и за что попал под новые санкции СНБО

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Санкции Новость обновлена 25 мая 2025, 19:49
Санкции

Санкции вступают в силу немедленно

Украина ввела дополнительные санкции против ряда физических лиц и организаций. Среди них сын бывшего президента "Мотор Сич" Александра Богуслаева, блогер Ростислав Шапошников и бывший нардеп Игорь Мосийчук, который недавно попадал в историю "рваными трусами".

Об этом говорится в соответствующих указах, размещенных на сайте Офиса президента. Всего в списках 10 человек и 9 компаний.

Лица из списка столкнутся со стандартным набором ограничений, что включает замораживание активов, запрет на въезд, запрет на участие в государственных программах и покупку недвижимости и т.д.

Примечательно, что Богуслаев указан в списке как гражданин Гренады, островного государства в Карибском море. Поэтому в списке лишь два украинца — Мосийчук и Шапошников.

Остальные семеро являются россиянами:

  • Ахмед Дудаев
  • Сергей Лалакин
  • Сергей Михайлов
  • Геннадий Петров
  • Дмитрий Пунин
  • Иван Банников
  • Александр Матяшов

Примечательной тут является лишь фамилия министра внешних связей Чечни Дудаева.

Как известно, Шапошников является блогером, основателем сайта "Дорожный контроль". Является активным критиком как пятого президента Петра Порошенко, так и нынешнего главы государства Владимира Зеленского. С 2015 года проживает в США.

Бывший глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев после начала российского вторжения был задержан СБУ по подозрению в государственной измене, поскольку его предприятия продолжали снабжать российскую армию деталями к авиационной технике. Почему в список попал его сын, не указано.

Мосийчук с начала вторжения занимался распространением тезисов российской пропаганды, а в одном из своих эфиров даже указывал местоположение украинских военных заводов. В последнее время стал известен благодаря фейковому видео, где он появляется в одном из эфиров в дырявых трусах.

Теги:
#Украина #Санкции #Вячеслав Богуслаев #Игорь мосейчук