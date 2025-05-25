"Рваные трусы", уехавший блогер и Дудаев: кто и за что попал под новые санкции СНБО
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Санкции вступают в силу немедленно
Украина ввела дополнительные санкции против ряда физических лиц и организаций. Среди них сын бывшего президента "Мотор Сич" Александра Богуслаева, блогер Ростислав Шапошников и бывший нардеп Игорь Мосийчук, который недавно попадал в историю "рваными трусами".
Об этом говорится в соответствующих указах, размещенных на сайте Офиса президента. Всего в списках 10 человек и 9 компаний.
Лица из списка столкнутся со стандартным набором ограничений, что включает замораживание активов, запрет на въезд, запрет на участие в государственных программах и покупку недвижимости и т.д.
Примечательно, что Богуслаев указан в списке как гражданин Гренады, островного государства в Карибском море. Поэтому в списке лишь два украинца — Мосийчук и Шапошников.
Остальные семеро являются россиянами:
- Ахмед Дудаев
- Сергей Лалакин
- Сергей Михайлов
- Геннадий Петров
- Дмитрий Пунин
- Иван Банников
- Александр Матяшов
Примечательной тут является лишь фамилия министра внешних связей Чечни Дудаева.
Как известно, Шапошников является блогером, основателем сайта "Дорожный контроль". Является активным критиком как пятого президента Петра Порошенко, так и нынешнего главы государства Владимира Зеленского. С 2015 года проживает в США.
Бывший глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев после начала российского вторжения был задержан СБУ по подозрению в государственной измене, поскольку его предприятия продолжали снабжать российскую армию деталями к авиационной технике. Почему в список попал его сын, не указано.
Мосийчук с начала вторжения занимался распространением тезисов российской пропаганды, а в одном из своих эфиров даже указывал местоположение украинских военных заводов. В последнее время стал известен благодаря фейковому видео, где он появляется в одном из эфиров в дырявых трусах.