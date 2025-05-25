"Рваные трусы", уехавший блогер и Дудаев: кто и за что попал под новые санкции СНБО

Санкции вступают в силу немедленно

Украина ввела дополнительные санкции против ряда физических лиц и организаций. Среди них сын бывшего президента "Мотор Сич" Александра Богуслаева, блогер Ростислав Шапошников и бывший нардеп Игорь Мосийчук, который недавно попадал в историю "рваными трусами".

Об этом говорится в соответствующих указах, размещенных на сайте Офиса президента. Всего в списках 10 человек и 9 компаний.

Лица из списка столкнутся со стандартным набором ограничений, что включает замораживание активов, запрет на въезд, запрет на участие в государственных программах и покупку недвижимости и т.д.

Примечательно, что Богуслаев указан в списке как гражданин Гренады, островного государства в Карибском море. Поэтому в списке лишь два украинца — Мосийчук и Шапошников.

Остальные семеро являются россиянами:

Ахмед Дудаев

Сергей Лалакин

Сергей Михайлов

Геннадий Петров

Дмитрий Пунин

Иван Банников

Александр Матяшов

Примечательной тут является лишь фамилия министра внешних связей Чечни Дудаева.

Как известно, Шапошников является блогером, основателем сайта "Дорожный контроль". Является активным критиком как пятого президента Петра Порошенко, так и нынешнего главы государства Владимира Зеленского. С 2015 года проживает в США.

Бывший глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев после начала российского вторжения был задержан СБУ по подозрению в государственной измене, поскольку его предприятия продолжали снабжать российскую армию деталями к авиационной технике. Почему в список попал его сын, не указано.

Мосийчук с начала вторжения занимался распространением тезисов российской пропаганды, а в одном из своих эфиров даже указывал местоположение украинских военных заводов. В последнее время стал известен благодаря фейковому видео, где он появляется в одном из эфиров в дырявых трусах.