Хіба ж можна без трусів? Українці обговорюють відео з екснардепом у дірявій білизні

"Баленсіага, це ти?", — коментують у соцмережах.

В українському інтернет-просторі поширюється відео з етеру, на якому нібито екснародний депутат Ігор Мосійчук був в дірявих трусах. На записі видно, що ведучий програми Олександр Шелест, колишній журналіст телеканалу "NewsOne", ніяк не реагує на цю деталь під час початку запису відео.

Сам Мосійчук категорично заперечує автентичність відео, стверджуючи, що це підробка, створена за допомогою нейромережі. У соціальних мережах він прокоментував ситуацію: "Якщо інфопомийки Офісу Президента та підконтрольні йому #зелені_гниди розповсюджують за бабки про вас бруд, згенерований нейромережею, то значить — БОЯТЬСЯ!"

Також екснардеп іронічно додав: "Труси Мосійчука — загроза національній безпеці! Зараз цим переймається ОП, але я пропоную не зупинятися і підключити РНБО, СБУ, ДБР і Нацпол! Інших же справ немає і війни немає, саме час намальовані труси Мосійчука обговорювати!"

За даними користувачів мережі, фрагмент зі спірним моментом був вирізаний з оригінального стріму, проте коментатори просять "повернути гвоздь програми".

Коментар Мосійчука

Також раніше "Телеграф" писав, що екснардеп спочатку поховав, а потім воскресив Шуфрича. Той нібито помер у СІЗО.