Навіщо вам Ісландія, коли в Україні є Бакота. Місце сили і спокою, куди точно захочеться повернутися (фото)

Бакота — це про природу, вітер у волоссі і таке чисте повітря, що аж подих перехоплює

Бакота — це унікальна туристична локація на Дністрі, яка вражає своїми краєвидами і атмосферою. Це місце сили і спокою, куди вам точно захочеться повернутися ще не раз. Вона зачаровує, приворожує і залишається в пам'яті назавжди.

Журналістка "Телеграф" Галина Струс побувала на Бакоті і ділиться з читачами своїми враженнями.

Бакота — це любов з першого погляду і першого подиху

Про Бакоту можна багато розповідати, але це той випадок, коли краще побачити на власні очі. Тому що неможливо передати словами і описати, яка ж це насправді красива локація. Я багато разів чула про це місце, бачила фантастичні знімки звідси, але як переконалася на власному досвіді — жодне фото чи відео не здатне передати емоцію, яку переживаєш, опинившись тут.

Якщо шукаєте спокою, перезавантаження, умиротворення і внутрішньої гармонії — вам точно сюди. Бакота зустрічає ну просто таки кіношними краєвидами, чистим свіжим повітрям, простором, який вражає уяву, пташиним співом і такою потужною енергетикою, що байдужим не залишиться ніхто.

Якщо плануєте відпустку на літо, саме час відвідати Бакоту у Хмельницькій області. Краще виділити кілька днів і прокласти маршрут через Кам’янець-Подільський, де теж є що подивитися. У цих краях не буде браку локацій, пригод і вражень. До речі, і дістатися до обладнаного оглядового майданчика на Бакоті з Кам’янця нескладно — близько 50 кілометрів. Також можна доїхати зі сторони Старої Ушиці. Основні дороги тут нині вельми пристойні.

Бакота на смак — медова

Відчути Бакоту на смак точно варто у чарівному місці "Медова Бакота". Це сімейний бізнес, який пропонує туристам не лише смачні обіди, гарячі та холодні напої і дегустацію меду, але й зручний кемпінг і оглядовий літній майданчик. Обід чи затишний вечір на відкритому повітрі з фантастичними виглядами на Дністер — це не просто чудова ідея, а ще одна низка вражень.

Медова Бакота

Тут вас почастують домашніми винами і дивовижною на смак медівкою. А ще пригостять запашним трав'яним чаєм, зібраним із квітів і рослин, які виросли тут же у цій недоторканний чистій природі.

Медова Бакота

Створюйте спогади на Бакоті

Бакота — це та туристична локація, яка підійде для подорожей туристичних груп, і для школярів, і для компаній друзів чи тімбілдінгів, і для сімейного відпочинку. Помилуватися красою Дністра на Бакоті можна і з коханою людиною — повірте, ця подорож точно стане чудовим романтичним спогадом для вас обох.

Особливої уваги заслуговують прогулянки по Дністру на річковому катері. Аж подих перехоплює від краси, яку можна спостерігати навколо під час такої прогулянки. Вигляд на скелі тут відкривається із зовсім нових ракурсів, а тихий плюскіт води має заспокійливий ефект і допомагає розслабитися. Бакота — це точно місце сили і натхнення, куди вам захочеться повернутися.

Для довідки

Бакота — це одне із затоплених сіл в Україні, в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Через будівництво Дністровського гідровузла рішенням облвиконкому від 27 жовтня 1981 року Бакота та інші найближчі села було виключено з облікових даних. Людей переселили, а села просто затопили водою.

Село Бакота було колись було розташоване в долині каньйону річки Дністер, за 55 кілометрів автошляхами від залізничної станції Кам'янець-Подільський, недалеко від селища Стара Ушиця і села Колодіївка. Нині це фантастична природна локація, яка приваблює туристів з усієї України і навіть з-за кордону.

Кам’янець-Подільська міська рада спільно з керівництвом громади Старої Ушиці активно працюють над розвитком туристичних маршрутів між Кам’янцем-Подільським, Бакотою та іншими локаціями поблизу Дністра.

Замість постскриптуму:

Довірте організацію своєї подорожі Сервісному порталу для туристів Visit Ukraine. І гарні враження та незабутні емоції вам гарантовано.

Також висловлюю подяку за цю подорож Кам'янець-Подільській міській раді.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому варто відвідати Кам’янець-Подільський і що подивитися крім легендарної фортеці.