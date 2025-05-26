Зачем вам Исландия, когда в Украине есть Бакота. Место силы и покоя, куда точно захочется вернуться (фото)

Бакота — это о природе, ветре в волосах и таком чистом воздухе, что дыхание перехватывает

Бакота – это уникальная туристическая локация на Днестре, поражающая своими видами и атмосферой. Это место силы и покоя, куда вам определенно захочется вернуться еще не раз. Она очаровывает, привораживает и остается в памяти навсегда.

Журналистка "Телеграф" Галина Струс побывала на Бакоте и делится с читателями своими впечатлениями.

Бакота – это любовь с первого взгляда и первого вдоха

О Бакоте можно много рассказывать, но это тот случай, когда лучше увидеть своими глазами. Потому что невозможно передать словами и описать, какая же это действительно красивая локация. Я много раз слышала об этом месте, видела фантастические снимки отсюда, но как убедилась на собственном опыте — ни одно фото или видео не способно передать переживаемую эмоцию, оказавшись здесь.

Если ищете покоя, перезагрузки, умиротворения и внутренней гармонии – вам точно сюда. Бакота встречает ну просто таки киношными пейзажами, чистым свежим воздухом, поражающим воображение пространством, птичьим пением и такой мощной энергетикой, что равнодушным не останется никто.

Если планируете отпуск на лето, пора посетить Бакоту в Хмельницкой области. Лучше выделить несколько дней и проложить маршрут через Каменец-Подольский, где тоже есть, что посмотреть. В этих краях не будет недостатка локаций, приключений и впечатлений. Кстати, и добраться до оборудованной смотровой площадки на Бакоте из Камянца несложно – около 50 километров. Также можно доехать со стороны Старой Ушицы. Основные дороги здесь весьма приличные.

Бакота на вкус — медовая

Ощутить Бакоту на вкус точно стоит в волшебном месте "Медовая Бакота". Это семейный бизнес, который предлагает туристам не только вкусные обеды, горячие и холодные напитки и дегустацию меда, но и удобный кемпинг и смотровую летнюю площадку. Обед или уютный вечер на открытом воздухе с фантастическими видами на Днестр — это не просто отличная идея, а еще один ряд впечатлений.

Медовая Бакота

Здесь вас угостят домашними винами и удивительной по вкусу медовкой. А еще напоят ароматным травяным чаем, собранным из цветов и растений, выросших здесь же в этой неприкосновенной чистой природе.

Медовая Бакота

Создавайте воспоминания на Бакоте

Бакота – это та туристическая локация, которая подойдет и для путешествий туристических групп, и для школьников, и для компаний друзей или тимбилдингов, и для семейного отдыха. Полюбоваться красотой Днестра на Бакоте можно и с любимым человеком – поверьте, это путешествие точно станет чудесным романтическим воспоминанием для вас обоих.

Особого внимания заслуживают прогулки по Днестру на речном катере. Аж дыхание перехватывает от красоты, которую можно наблюдать вокруг во время такой прогулки. Вид на скалы здесь открывается с совершенно новых ракурсов, а тихий плеск воды имеет успокаивающий эффект и помогает расслабиться. Бакота – это точно место силы и вдохновения, куда вам захочется вернуться.

Для справки

Бакота – это одно из затопленных сел в Украине, в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Из-за строительства Днестровского гидроузла решением облисполкома от 27 октября 1981 Бакота и другие ближайшие села были исключены из учетных данных. Людей переселили, а деревни просто затопили водой.

Село Бакота было когда-то расположено в долине каньона реки Днестр, в 55 километрах автодорогами от железнодорожной станции Каменец-Подольский, недалеко от поселка Старая Ушица и села Колодеевка. Сейчас это фантастическая природная локация, которая привлекает туристов со всей Украины и даже из-за границы.

Каменец-Подольский городской совет совместно с руководством громады Старой Ушицы активно работают над развитием туристических маршрутов между Каменцем-Подольским, Бакотой и другими локациями вблизи Днестра.

Вместо постскриптума:

Доверьте организацию своего путешествия Сервисному порталу для туристов Visit Ukraine. И хорошие впечатления и незабываемые эмоции вам гарантированы.

Также выражаю благодарность за это путешествие Каменец-Подольскому городскому совету.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стоит посетить Каменец-Подольский и что посмотреть помимо легендарной крепости.