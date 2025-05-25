Якщо ви не поллєте цим помідори – з урожаєм буде катастрофа

Навіть за регулярних дощів кущі томатів можуть зав’янути і пожовтіти

Кожен городник рано чи пізно стикається з проблемою пожовтіння листя у помідорів. Це може бути викликано безліччю різних чинників.

Листя томатів можуть псуватися через підвищені температури навесні та влітку, пише napensii. Це може призвести до двох проблем: по-перше, брак необхідних мікроелементів, по-друге, поразка коренів гниллю. У всіх випадках посадки слід підживити.

Чим і як підгодувати помідори

Для підживлення використовують карбамід або кальцієву селітру – допускається одночасне застосування обох препаратів. По одній столовій ложці кожного розводять у 10 літрах води. Під кожен кущ виливають приблизно 0,5 літра отриманого розчину.

Якщо через 4-5 днів змін не спостерігається, можливо, рослини уражені кореневою гниллю. У цьому випадку обробіть томати розчином "Фітоспорину": всього 1 столова ложка на 10 літрів води. Виливайте по 0,5 літра під кожну рослину.

Фото: freepik

Досвідчена посадка томатів і внесення добрив — основа багатого врожаю. Раніше ми писали, що потрібно покласти в лунку із розсадою, щоб отримати великий урожай.