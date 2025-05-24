Не виливайте заварку! Дачники знайшли їй незвичне застосування для цибулі

Несподіване застосування чайної заварки, про яке ви не знали

Всі дачники мріють про більш багатий урожай овочів на своїй рідній ділянці. Відомо, що застосування добрив на городі сприяє зростанню врожайності та дозволяє виростити міцні, здорові рослини, стійкі до хвороб та шкідників. Це стосується і цибулі.

Для підгодівлі цього овочу зазвичай застосовують селітру або нітрофоску, пише noviydoctor. Однак, якщо таких добрив під рукою немає, можна використовувати підручні засоби з кухні — наприклад, чайну заварку.

Як удобрити цибулю чайною заваркою

Чай має безліч корисних властивостей для городніх рослин. Заварку можна використовувати як компост — вона покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким і здатним краще утримувати вологу. Особливо корисна вона для цибулі, оскільки допомагає знизити кислотність ґрунту.

Застосування чайної заварки для збільшення врожайності цибулі — справа нескладна. Її можна регулярно додавати в компост або використовувати для поливу рослин. Головне — дотримуватись міри, адже надлишок танінів здатний уповільнити ріст, замість того, щоб його стимулювати.

Листя чаю має бути заварене. Фото: freepik

Важливо пам’ятати, що заварка — це лише допоміжний засіб. Вона приносить найбільшу користь у поєднанні з іншими методами догляду за рослинами. Раніше ми писали, яка рослина відлякує колорадського жука.