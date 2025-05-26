Ваші рослини приречені, якщо ви робите ці три помилки

Ці помилки гублять ваш урожай

Навесні і влітку рослини особливо гостро потребують вологи, проте надлишок води може завдати їм істотної шкоди. Тому важливо дотримуватися балансу, забезпечувати правильний режим поливу та уникати помилок.

Надмірне зволоження сприяє швидкому розмноженню грибків і виникненню цвілі, тоді як брак вологи викликає в’янення рослини, пише vegetable. Є помилки, які допускаються при поливі городніх та садових культур.

3 помилки при поливі рослин

Помилка №1 — нехтування потребами рослин. Одні рослини потребують рясного поливу, іншим — навпаки, мінімальної його кількості. При цьому потреба у волозі змінюється залежно від температури повітря та стадії росту рослини.

— нехтування потребами рослин. Одні рослини потребують рясного поливу, іншим — навпаки, мінімальної його кількості. При цьому потреба у волозі змінюється залежно від температури повітря та стадії росту рослини. Помилка №2 — неправильна організація загального поливу. Часто систему налаштовують так, щоб одночасно зволожувати ґрунт під різними культурами, незважаючи на різні потреби у волозі. Найкраще рішення — використовувати краплинний полив з можливістю індивідуального налаштування для кожної культури.

Фото: freepik

Помилка №3 — полив у спеку дня, особливо овочевих культур. Це збільшує ризик опіків на листі. Оптимальний час для поливу — ранній ранок, коли коріння здатне добре вбирати вологу. Вечірній полив менш ефективний – вода може залишатися на поверхні і залучати мошок та інших шкідників.

До речі про шкідників. Раніше ми писали, як уберегти капусту від небезпечної білокрилки, а картоплю — від колорадського жука. Також "Телеграф" розповідав, чим відлякати попелицю від рослин.