Помилкову тривогу оголосили по Україні. Хто її включає і як усе влаштовано

Писали про зліт Міг-31

В Україні оголошували повітряну тривогу через нібито зліт Міг-31, однак виявилось, що це був збій. Після цього тривогу скасували.

Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, загрози ракетного удару не було. Зауважимо, що тривога тривала лише кілька хвилин.

"Повітряну тривогу оголосили через збій системи оповіщення на всеукраїнському рівні", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що монітори також повідомляли про тривогу через збій системи. Однак Повітряні Сили України не попереджали інформацію про загрозу атаки.

Як працює система тривоги

У Повітряних силах постійно відстежують повітряну обстановку над територією України та приблизно на кількасот кілометрів за її межами. Однак інформацію про зліт російської тактичної авіації чи вихід кораблів у море надають західні партнери. Вони використовують дані з супутників і своєї розвідки. Цю інформацію Україна отримує безпосередньо від структурних підрозділів НАТО, розташованих у Європі. Ще таку інформацію ПС можуть отримувати від української розвідки з окупованої частини Запорізької області чи з Криму.

Тобто виходить, що збій міг статись в одній з цих систем, що і призвело до помилкового оголошення тривоги 27 травня. Додамо, що повітряну тривогу вмикають за лічені хвилини від часу отримання даних. Проте здебільшого час атаки — через 10-30 хвилин після сигналу сирени.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія в ніч на 26 травня атакувала дронами Київ.