У Сумах всю ніч лунали вибухи: що відомо про російську атаку (фото)

Росіяни тероризують українців і вдень і вночі

Вибухи у Сумах в ніч на вівторок, 27 травня, гриміли кілька разів. Росіяни атакували місто безпілотниками.

Як повідомляє "Суспільне Суми" вибухи в обласному центрі було чути практично всю ніч. Про перший написали у 0:58, одразу після першої години пролунало три вибухи. Також кілька вибухів сталося о 4 годині.

Офіційної інформації щодо причин та наслідків на момент публікації немає. Повітряні Сили України попереджали про фіксацію російських БПЛА в Сумській області. Місцеві пабліки поінформували про задимлення на місці вибухів та опублікували фото, стверджуючи, що це задимлення після вибуху.

Моніторингові канали о 5:01 повідомляли про швидкісну ціль на Сумщині. Крім того поблизу кордону в Курській області було зафіксовано російські Су-35 та Су-30. Російська армія атакувала прикордонні громади КАБами (керовані авіаційні бомби). Станом на 6:30 повітряна тривога в області зберігається.

Як повідомляв "Телеграф", українців попередили про небезпеку нового масованого удару з боку Росії. Ворожі ракетоносії споряджені "Калібрами", їх можуть застосувати найближчим часом. Кораблі знаходяться в місцях базування, але готові до запуску ракет. На аеродроми в Росії, зокрема на "Енгельс-2", прибув новий вантаж, імовірно з крилатими ракетами Х-101 для стратегічних бомбардувальників Ту-95.