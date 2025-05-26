Росіяни знову атакували Київ дронами: у столиці лунали вибухи

"Шахеди" почали літати з початку доби

Вибухи у Києві та області лунають 26 травня. Окупаційні російські війська вночі знову спрямували на Київ та область ударні БПЛА "Шахед".

В столиці на тлі атаки ворожих безпілотників працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Небезпека ударних БпЛА залишається. В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні — о 06:03.

Після цього було чути ще кілька серій звуків вибухів, зокрема, роботу ППО. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у різних точках Київської області зафіксовано ударні безпілотники.

Окрім ранкових вибухів, ще гучно було вночі. Сигнал тривоги у столиці оголосили о 00:43. Через кілька хвилин в місті вже було чути звуки вибухів. Потім військові підтвердили, що на Київ летять дрони.

"Увага! "Шахеди" на Київ та Харків", — йшлося у повідомленні о 00:54.

Крім того, начальник КМВА Тимур Ткаченко закликав киян бути в безпеці до відбою тривоги, а мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — написав він о 00:56.

Напередодні за інформацією Київської обласної військової адміністрації, сили ППО працювали в області.

Додамо, що Російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії.

Нагадаємо,"Телеграф" писав, що у ніч проти 25 травня російські військові атакували Україну одразу кількома типами зброї – ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. На тлі масованої атаки вибухи пролунали у низці міст. В результаті є загиблі та постраждалі. Українська розвідка вдень 25 травня попереджала, що Росія може повторно влаштувати комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди. До нової атаки уже може йти підготовка.