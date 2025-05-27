Ошибочную тревогу объявили по Украине. Кто ее включает и как все устроено

Писали о взлете Миг-31

В Украине объявляли воздушную тревогу из-за якобы взлета Миг-31, однако оказалось, что это был сбой. После этого тревогу отменили.

Как отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, угрозы ракетного удара не было. Заметим, что тревога длилась всего несколько минут.

"Воздушную тревогу объявили из-за сбоя системы оповещения на всеукраинском уровне", — говорится в сообщении.

Добавим, что мониторы также сообщали о тревоге из-за сбоя системы. Однако Воздушные Силы Украины не предупреждали информацию об угрозе атаки.

Как работает система тревоги

В Воздушных Силах постоянно отслеживают воздушную обстановку над территорией Украины и примерно на несколько километров за ее пределами. Однако информацию о взлете российской тактической авиации или выходе кораблей в море предоставляют западные партнеры. Они используют данные со спутников и разведки. Эту информацию Украина получает непосредственно от структурных подразделений НАТО, расположенных в Европе. Еще такую информацию ПС могут получать от украинской разведки из оккупированной части Запорожской области или Крыма.

То есть выходит, что сбой мог произойти в одной из этих систем, что и привело к ошибочному оглашению тревоги 27 мая. Добавим, что воздушную тревогу включают за считанные минуты от времени получения данных. Однако в большинстве случаев время атаки — через 10-30 минут после сигнала сирены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия в ночь на 26 мая атаковала дронами Киев.