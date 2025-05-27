"Дуже поганий знак для переговорів": у чому особливість ставлення Путіна до війни

РФ ментально повертається до часів СРСР

Росія зараз на тому етапі, де вона живиться війною. Так само і лідер РФ Володимир Путін живиться війною на енергетичному рівні, і це дуже погано для України і переговорного процесу.

Причини пояснив колишній посол України у США Валерій Чалий в ефірі NV. За словами дипломата, передумова певною мірою очевидна — росіяни не знайшли іншого шляху розвитку, окрім імперіалізму та супутньої війни.

"Вони (росіяни — ред.) живляться війною. У настільки невіра в те, що вони можуть по-іншому розвиватись, що вони не змогли нічого іншого знайти. Тому зараз вони повернулись назад. Вони йшли, йшли, йшли, а тепер знову радянська система", — пояснює Чалий.

Як він зазначає, що зараз Росія повертається ментально до часів Сталіна і виховує дітей у дусі тих часів, але це вбʼє РФ. Щоправда, не так швидко, тому й ті, хто зараз при владі, не шукають інших шляхів розвитку РФ — на роки їхнього життя вистачить.

За словами Чалого, ізолюватись як КНДР Росія не може, адже вона значно більша.

"Це (РФ — ред.) велика країна, її так не законсервуєш. Тому це (повернення до імперії — ред.) вб'є її. Тобто країну це вб'є, а от ці, що зараз при владі, вони знають, що на їхній вік вистачить. Вони культивують страх того, що буде ще гірше", — пояснює дипломат.

І цю війну, наголошує Чалий, буде підживлювати слабка позиція України та наших партерів.

"Я вважаю, що вони (росіяни — ред.), звісно, можуть піти далеко, якщо проявляти слабкість. І те, що Путін сьогодні говорить, я бачу по його настрою, він живиться енергетично війною. Це дуже поганий знак. Це значить, що вже просто так переговорами якимись нічого з ним не зробиш. Тільки силою, тільки обрізанням потоків саме на війну грошових", — каже експосол.

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