Навіть не території. Військовий озвучив, що є "червоними лініями" для України

Він не є оптимістом щодо результативності переговорів

Росія знову затягує переговори з Україною. Низка питань є принциповою для Києва, вони є "червоними лініями" та щодо них поступок бути не може.

Такі питання назвав публіцист та військовослужбовець Павло Казарін в інтерв'ю "РБК-Україна". Він виділив два моменти.

Питання щодо чисельності та якості ЗСУ

"Безумовно, це будь-які вимоги, пов'язані з чисельністю і якістю українських Збройних сил. Тобто, якщо хтось намагатиметься сказати, що у нас Збройні сили не повинні бути більше за 100 000 людей, це одразу ні", — пояснив військовий.

Спроби РФ впливати на мовну політику в Україні

Другою "червоною лінією" у ймовірних переговорах з Росією Казарін вважає будь-які спроби Москви впливати на наше внутрішнє законодавство щодо мовного питання. За його словами, зараз в Україні відбувся "мовний консенсус" й не можна давати РФ втручатися у цю сферу.

"Це речі, які стримують український військово-промисловий комплекс і допомогу від наших союзників, перш за все військову, на другому місці – фінансову. Це найголовніші червоні лінії", — зазначив він.

Чи мають перемовини шанси на успіх

Казарін не є оптимістом щодо результативності переговорів. На його думку, цього року війна не припиниться.

"Але я взагалі не дуже вірю в перемовини. Я переконаний, що 25 рік — абсолютно точно буде роком війни. І ми розуміємо, що ці перемовини, які зараз почались, вони почались лише тому, що Трамп так довго обіцяв собі та світу, що він закінчить цю війну", — наголосив він.

В якому випадку Росія може піти на реальні домовленості

За словами військового, глава Росії Володимир Путін буде продовжувати війну, поки він переконаний, що зможе перемогти Україну на полі бою. До того часу він буде висувати нереалістичні умови, щоб саботувати процес.

"Допоки Путін переконаний, що він зможе перемогти Україну на полі бою, будь-які перемовини – це для нього як крадіжка мрій. Тому він і далі буде висувати якісь абсолютно дикі завищені вимоги до України навіть на шляху до якогось тимчасового перемир'я. Він просто тягне час для того, щоб воювати далі", — резюмував Павло Казарін.

Нагадаємо, експерт Центру нових євразійських стратегій (New Eurasian Strategies Centre) та Програми з питань Росії та Євразії в британському Chatham House Джон Лаф пояснив в інтерв’ю "Телеграфу" що стоїть за одержимістю Путіна Україною.