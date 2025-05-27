Терміни завершення війни і не лише. У Росії вперше сказали, що буде у "меморандумі"

У Росії повідомили, що готують меморандум щодо врегулювання ситуації в Україні, який включатиме принципи та терміни врегулювання війни. Він також включатиме умови для припинення вогню.

Як сказала Марія Захарова, представниця МЗС РФ, після завершення роботи над документом його нібито буде негайно передано українській стороні. Захарова також сказала, що сподівається, що Київ паралельно готує власні пропозиції та надішле їх одночасно з отриманням російського меморандуму.

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