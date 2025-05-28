Не цьогоріч. Зеленський сказав, коли може закінчитися війна в Україні

Чекати головної новини в цьому році, ймовірно, не варто

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реальний вплив західних санкцій на економіку Росії стане особливо відчутним з початку літа 2026 року. Він сподівається, що до того часу війни в Україні вже не буде.

Про це глава держави сказав 27 травня під час розмови з журналістами у Києві, передає Суспільне.

За словами Зеленського, навіть якщо бойові дії припиняться до того моменту, наслідки вже запроваджених санкцій РФ відчує "дуже сильно". Він також зазначив, що російський військово-промисловий комплекс у 2026 році почне зменшувати обсяги виробництва, оскільки російська економіка буде орієнтована виключно на потреби війни.

"Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно", – зазначив він

Президент наголосив, що важливо посилити санкційний тиск, особливо з боку США. Він також припустив, що затримка з новим пакетом санкцій США могла бути пов’язана з очікуванням Вашингтоном поступок з боку РФ. "Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила – є 17-й пакет. Ми говоримо про 18-й – непублічно з Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. Якщо лідери не заблокують, можуть бути сильні речі", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що попри певні зрушення в переговорному процесі, Росія наразі вбачає реальне завершення війни переважно через терор. Москва прагне захопити якомога більше територій, і зупинити її можливо лише шляхом жорсткого зовнішнього тиску.