Встреча с Путиным, поставки оружия и конец войны. О чем Зеленский говорил с журналистами (главное)

Глава государства высказался по основным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 мая, провел встречу с журналистами, на которой высказался по ряду актуальных вопросов. В частности он говорил о переговорах, поставках оружия, российском "меморандуме".

О переговорах

"Телеграф" собрал основные высказывания Зеленского. В частности, он затронул возможные переговоры на уровне лидеров Украины, России и США.

"Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русская" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп-Путин-я, и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем… Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча – мне все равно. Я готов к любому формату", — отметил Зеленский.

По словам президента, для дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США рассматривается несколько площадок. Кроме Стамбула, это может быть Швейцария или Ватикан.

Россия предлагает провести переговоры о завершении войны против Украины на территории Беларуси. Для Киева это неприемлемо.

"Беларусь для нас на сегодняшний день является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником напавшей на нас страны. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси", – сказал Зеленский.

О российском проекте "Меморандума"

По словам Зеленского, россияне должны передать свой "меморандум" в ответ на требование безусловного прекращения огня. Украина изучит предложения РФ и ответит на них.

"Мы поддержали безусловное прекращение огня и переход к дипломатии в том или ином формате, опять-таки подчеркиваем – в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира встречаться с Россией при прямых переговорах или при посреднице Америки и Европы и так далее. Россия поставила соответствующие условия в Стамбуле, и мы договорились об обмене тысяч людей. Это хороший результат", – сказал Зеленский.

О санкциях против РФ

Украина ожидает санкций против РФ от Соединенных Штатов Америки, Киев говорит об этом с представителями Сената. Также Зеленский рассказал о европейских санкциях.

"Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока не публично с коллегами из Евросоюза – с Урсулой фон дер Ляен (президент Еврокомиссии, — ред.) и с Антониу Коштой (президент Европейского совета, — ред.). Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи", – отметил глава государства.

Когда закончится война

"Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это испытывать сильно", – сказал Зеленский.

Об оружии для Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает получать необходимое оружие. Идут также поиски финансирования.

"Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а затем менеджментом занимаются соответствующие институции. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить не бесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов и ПВО, разных вещей – на все это нужны финансы", – пояснил президент.

Про ракеты для "Patriot"

Они есть, но используются в действительно необходимых случаях. С ракетами помогают партнеры.

"Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают. Что касается дополнительных систем, я думаю, что мы приближаемся к некоторым решениям, но пока не могу вам сказать. Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО мы уже совсем близко", — отметил глава государства.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский назвал возможный срок завершения войны. По его мнению, реальное влияние западных санкций на экономику России станет особенно ощутимым с начала лета 2026 года.