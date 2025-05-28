Лавров заговорив про новий раунд переговорів з Україною: що вимагатиме Москва
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У Росії не забули нагадати про свої вимоги
У Росії анонсували новий раунд переговорів з Україною. За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, про нього оголосять найближчим часом.
"Москва наполягатиме на скасуванні Києвом усіх дискримінаційних законів в Україні в новому раунді прямих переговорів", сказав — Лавров. Також не забув він нагадати і про вимоги про без'ядерний та нейтральний статус України. Це одна з ключових вимог Росії, каже очільник відомства.
Нагадаємо, у Росії досі не підготували меморандум щодо пропозицій з завершенням війни в Україні, хоч обіцяли виконати це одразу після обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Нещодавно речниця МЗС РФ Марія Захарова вперше розкрила деталі того, що буде в цьому меморандумі. За її словами, документ включатиме принципи та терміни врегулювання війни. У ньому також будуть умови для припинення вогню.
Також раніше повідомлялось, що наступний раунд переговорів може відбутися у Женеві. Україна уже надіслала список вимог — відповідний документ також очікують від Росії. Проте конкретних термінів наразі немає.
"Телеграф" повідомляв, що саме вважається "червоними лініями" для України у переговорах з Росією. Є кілька моментів, які можна виділити.