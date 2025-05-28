В Україні можна купити власний палац. Що про нього відомо та яка ціна (фото)

Він може стати чудовим об’єктом інфраструктури гостинності

В Україні збереглися розкішні палаци, а один з них навіть можна купити. У містечку Деражня на Хмельниччині виставили на продаж унікальну пам’ятку архітектури – палац адвоката Самуїла Гершгоріна, збудований на початку XX століття.

Що відомо про палац Гершгоріна

Як розповідає dovkola.media, зведений у 1910 році палац Гершгоріна має загальну площу 712,9 кв.м. Є змога облаштування експлуатованого горища площею до 250 кв.м. Палац має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Вартість палацу — 140 тисяч доларів.

Палац розташований на центральній вулиці Деражні, недалеко від залізничного вокзалу та автостанції. Він може стати чудовим об’єктом інфраструктури гостинності, із невеликим музеєм, рестораном, готелем та власною винарнею, під яку чудово підходять підвали палацу.

Він побудований у стилі сецесія — напрям в архітектурі Центральної Європи початку 20 ст. Стиль є одним з регіональних відгалужень загальноєвропейського стилю модерн.

Через Деражню проходять залізничні маршрути до великих міст

Деражня має зручне транспортне сполучення. Місто розташоване за 35 км від Хмельницького та за 17 км від траси Вінниця – Хмельницький. Через нього проходять залізничні маршрути до Києва, Львова, Ужгорода, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Окрім палацу Гершгоріна у Деражні є ще 8 пам’яток архітектури, а сам він стоїть неподалік автостанції та вокзалу.

Чого чекають від майбутнього господаря палацу

Очікується, що він буде дбайливо ставитися до об’єкта культурної спадщини. В пріоритеті таке призначення будівлі, при якому вона б могла долучитися до розвитку культурно-туристичного потенціалу громади Деражні та Хмельниччини загалом. Є сподівання на відновлення та запуск об’єкта в експлуатацію протягом найближчих 5 років.

Підвали палацу Гершгоріна

Дослідження підземель у Палаці Гершгоріна проводив архітектор, краєзнавець та науковий керівник проєкту "Спадщина.UA" Іван Щурко. Про існування підвальних приміщень свідчило креслення з технічного паспорту, віконечка у цоколі і гори сміття, через які вони проглядалися.

Додатковим підтвердженням стали історичні відомості про деражнянську школу, яка певний час містилася у палаці (1920–30 та перші повоєнні роки). Тоді через велику кількість дітей навчальні класи і бібліотека були облаштовані навіть у підвалах.

Розчистка підвальних приміщень, збір і вивезення сміття тривало безперервно майже два місяці, після чого приміщення були осушені та провітрені.

Як боролися з сирістю у палаці

Дослідники виявили цікаві інженерні рішення боротьби з високою вологістю через близькість річки Вовк та її заболоченої заплави. Старші мешканці Деражні ділилися спогадами про "бездонні чорні ями в підлозі пивниці", якими вчителі лякали нечемних дітей. Насправді це були дренажні колодязі, вимуровані з цегли для збору зайвої води.

Крім дренажної системи, інженери передбачили внутрішньостінову вентиляцію. В нижній частині фасадних стін є металеві лючки. У спеку їх відкривали для просушування стін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сьогодні на місці розкішного палацу генерал-губернатора у Києві. Колись там жили Скоропадський і Петлюра.