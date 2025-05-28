В Украине можно купить собственный дворец. Что о нем известно и какая цена (фото)

Он может стать отличным объектом инфраструктуры гостеприимства

В Украине сохранились роскошные дворцы, а один из них даже можно купить. В городке Деражня в Хмельницкой области выставили на продажу уникальный памятник архитектуры – дворец адвоката Самуила Гершгорина, построенный в начале XX века.

Что известно о дворце Гершгорина

Как сообщает dovkola.media, возведенный в 1910 году дворец Гершгорина имеет общую площадь 712,9 кв.м. Есть возможность обустройства эксплуатируемого чердака площадью до 250 кв. Дворец имеет статус памятника архитектуры местного значения. Стоимость дворца — 140 тысяч долларов.

Дворец расположен на центральной улице Деражни, недалеко от железнодорожного вокзала и автостанции. Он может стать отличным объектом инфраструктуры гостеприимства, с небольшим музеем, рестораном, гостиницей и собственной винодельней, под которую прекрасно подходят подвалы дворца.

Он построен в стиле сецессии — направление в архитектуре Центральной Европы начала 20 в. Стиль является одним из региональных ответвлений общеевропейского стиля модерн.

Через Деражню проходят железнодорожные маршруты в большие города

Деражня имеет удобное транспортное сообщение. Город расположен в 35 км от Хмельницкого и в 17 км от трассы Винница – Хмельницкий. Через него проходят железнодорожные маршруты в Киев, Львов, Ужгород, Одессу, Харьков и Запорожье. Кроме дворца Гершгорина в Деражне есть еще 8 памятников архитектуры, а сам он стоит недалеко от автостанции и вокзала.

Чего ждут от будущего хозяина дворца

Ожидается, что он будет бережно относиться к объекту культурного наследия. В приоритете такое назначение здания, при котором он мог бы приобщиться к развитию культурно-туристического потенциала общины Деражни и Хмельнитчины в целом. Есть надежда на восстановление и запуск объекта в эксплуатацию в течение ближайших 5 лет.

Подвалы дворца Гершгорина

Исследование подземелий во Дворце Гершгорина проводил архитектор, краевед и научный руководитель проекта "Спадщина.UA" Иван Щурко. О существовании подвальных помещений свидетельствовал чертеж из технического паспорта, окошечки в цоколе и горы мусора, через которые они просматривались.

Дополнительным подтверждением стали исторические сведения о деражнянской школе, которая некоторое время содержалась во дворце (1920-30 и первые послевоенные годы). Тогда из-за большого количества детей учебные классы и библиотека были обустроены даже в подвалах.

Расчистка подвальных помещений, сбор и вывоз мусора продолжалась непрерывно около двух месяцев, после чего помещения были осушены и проветрены.

Как боролись с сыростью во дворце

Исследователи обнаружили интересные инженерные решения борьбы с высокой влажностью из-за близости реки Волк и ее заболоченной поймы. Помимо дренажной системы, инженеры предусмотрели внутристеновую вентиляцию. В нижней части фасадных стен есть металлические лючки. В жару их открывали для просушки стен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сегодня на месте роскошного дворца генерал-губернатора в Киеве. Когда-то там жили Скоропадский и Петлюра.