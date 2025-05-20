Розрівняли тракторами: на Рівненщині зруйнували церкву XVIII століття (фото)

Храм мав кораблеподібну волинську архітектуру

У Рівненській області зруйнували Церкву Зачаття св. Івана Хрестителя разом з усипальницею. Храм був зведений в 1762 році.

Про цю подію повідомив український художник-реставратор, мистецтвознавець, краєзнавець, історик, науковець, колекціонер, громадський діяч Микола Миколайович Бендюк.

"Сьогодні це повторилося в селі Забороль, що біля Рівного. Тут теж бензопилами порізали церкву 18 століття і вже тракторами розрівняли територію. На вирівненій поверхні є фрагменти черепів та людських кісток", – йдеться у публікації.

Бендюк зазначив, що разом з храмом було знищено величезний пласт культурного шару в Острозі.

Що відомо про Церкву Зачаття св. Івана Хрестителя

Церква в ім'я Зачаття св. Івана Хрестителя була збудована в 1762 році, але ким невідомо.

Церква до ремонту, 2007 рік

В 1868 році влаштований новий іконостас і прибудований чималий присінок. Храм був дерев'яним, міцним. З заходу від церкви розташовувалась дерев'яна двоярусна дзвіниця на п'ять дзвонів.

2015 рік, справа - дзвінниця

2015 рік

У храмі збереглися копії метричних книг з 1775 р. З 1883 року при ньому діяла церковно-приходська школа, де здобували освіту в 1889 році 20 учнів.

Голова Синодальної комісії з міжхристиянських відносин та Інституту церковної історії ПЦУ (якій належала церква) Митрополит Димитрий Рудюк так прокоментував варварське руйнування:

"Церква має яскраво виражену архітектуру не схожу на запроваджений синодальний стиль "російського історизму" у другій половині ХІХ ст, тому її тільки через це треба було зберегти. Її унікальність полягала в тому, що вона являла собою отой попередній стиль волинської архітектури, коли храми будували кораблеподібними, і який безслідно зникав ще у другій половині ХІХ — поч. ХХ ст. через побудову нових храмів у стилі російському, шатроподібному, що до цього часу сидить у головах недонавчених священників. Боляче…"

Нагадаємо, попри рішення суду, Києво-Печерська Лавра лишається полем боротьби. Ми розповідали, як церква МП закріпилась на території національної пам’ятки та чому не поспішає йти. Частина монахів взагалі має реєстрацію у Лаврі, як у приватному житлі.