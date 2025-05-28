Кримський краб-малюк, який існував ще 10 мільйонів років тому, опинився у Червоній книзі України (фото)

Це живий скарб природи, що мешкав у гірських річках півострова ще 10 мільйонів років тому

Potamon ibericum — це рідкісний вид прісноводних крабів, що є справжнім природним скарбом Криму та прилеглих регіонів. Цей ракоподібний унікальний не тільки через своє походження, а й через обмежений ареал проживання, що робить його важливим об’єктом для збереження біорізноманіття України.

Potamon ibericum мешкає в прісних водоймах, переважно в гірських річках Криму. Він віддає перевагу чистій, багатій на кальцій воді, де може рити нори на берегах. Цей краб активний переважно вночі і часто пересувається між водоймами, особливо під час дощів.

Хто такий Potamon ibericum

Цей краб належить до родини Potamidae і є одним із небагатьох видів прісноводних крабів, що мешкають у наших широтах. Особливо цінним є підвид Potamon ibericum tauricum, який зустрічається виключно в гірських річках Криму і не має аналогів у світі.

Зовнішній вигляд

Розмір тіла до 4 см завдовжки та близько 5 см завширшки.

Панцир має темно-буре забарвлення зверху, а знизу — світліший відтінок.

Кінцівки часто мають рожевий відтінок, що надає крабу особливого вигляду.

Статеві відмінності помітні завдяки формі черевця: у самок воно широке і округле, у самців — вузьке і загострене.

Особливості способу життя

Potamon ibericum — нічний мешканець, що живиться органічними залишками, водоростями та дрібними безхребетними. Линька відбувається приблизно раз на рік у дорослих особин, молодь линяє частіше.

Самки носять ікру на своїх черевних ніжках, де вона дозріває близько тижня. Після вилуплення молоді крабики починають самостійне життя без стадії планктонної личинки, що характерно для морських крабів.

Цей краб може дихати не лише зябрами, а й через спеціальні ділянки шкіри, що дозволяє йому короткочасно перебувати на суші. Він здатен відновлювати втрачену клешню, що допомагає йому виживати після сутичок із ворогами або суперниками.

Вчені вважають, що Potamon ibericum — живий свідок геологічних змін у регіоні, адже його предки мешкали тут ще в епоху міоцену, понад 10 мільйонів років тому. У природі цей краб виконує важливу роль санітара водойм, очищуючи дно від органічних залишків і підтримуючи екологічний баланс.

Загрози для виду та охорона

Основними чинниками, що загрожують існуванню Potamon ibericum, є:

забруднення та виснаження водойм;

зміни річищ річок через будівництво та водозабір;

незаконний вилов і туризм.

Через це цей вид занесений до Червоної книги України та Міжнародного союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою. Potamon ibericum охороняється в межах природних заповідників, зокрема Ялтинського гірсько-лісового. Важливим є підвищення обізнаності населення про цінність цього виду та необхідність збереження його природного середовища.

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