Найзвичніша для українців риба потрапила до Червоної книги (фото)

Чому популяції цього виду стрімко скорочуються та які заходи необхідні для його збереження – розповідаємо в нашому матеріалі

Карась звичайний (Carassius carassius), також знаний як карась золотий, — це представник родини коропових, який мешкає у прісноводних водоймах України та Європи. Ця риба має важливе екологічне та культурне значення, але сьогодні її популяції перебувають під загрозою через зміну природних умов і антропогенні фактори. Через загрозу зникнення карась звичайний занесений до Червоної книги України зі статусом вразливого виду.

Карась звичайний має широкий ареал у Європі та Сибіру. В Україні його можна зустріти в водоймах Азово-Чорноморського басейну, басейні річки Вісли, а також він був інтродукований у Криму. В Європі ареал простягається від Великої Британії та Скандинавії на півночі до Македонії і Північної Італії на півдні.

Опис і особливості

Карась звичайний має коротке, високе, майже округле тіло, покрите гладенькою лускою. Його спина темна, боки золотисті, а черево жовтувате, що й дало назву "золотий". Плавці сірувато-червоні, а на останніх нерозгалужених променях спинного та анального плавців розташовані близько 30 дрібних зубчиків. Довжина риби зазвичай досягає 24 см, хоча іноді карась може виростати й до 50 см. Тривалість життя — близько 10-12 років.

Цей вид відомий своєю стійкістю до дефіциту кисню та коливань температури води, що дозволяє йому виживати у різних умовах. Карась віддає перевагу місцям з розвиненою водяною рослинністю і мулистим або піщано-мулистим дном.

Біологія та спосіб життя

Карась живиться планктонними та бентосними організмами. Статевої зрілості риба досягає у віці 2-3 років (самці) і 3-4 років (самиці), при довжині тіла 13-16 см. Нерест у карася порційний і триває з квітня до кінця липня. Ікра клейка, її відкладають на водяні рослини, що забезпечує захист майбутнього потомства.

Значення та охорона

Карась звичайний цінується за свої смакові якості, проте він малодоступний для промислового вилову через специфіку свого середовища існування. В Україні в деяких водоймах він досить звичайний, але в багатьох місцях його чисельність знизилася або він взагалі зник. Основними причинами цього є зміни гідрологічного, хімічного та біологічного режиму водойм, спричинені гідротехнічними будівництвами, а також витіснення диплоїдною формою карася сріблястого.

Карась звичайний — важливий компонент прісноводних екосистем України, який потребує уваги та охорони. Збереження його природних біотопів і контроль антропогенних впливів є ключовими заходами для підтримки стабільних популяцій цього виду. Вивчення та популяризація знань про карася допоможуть зберегти цю унікальну рибу для майбутніх поколінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще один унікальний мешканець українських водойм опинився на межі зникнення. Основні загрози для популяції — це деградація і забруднення водних екосистем.