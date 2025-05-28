Крымский краб-малыш, существовавший еще 10 миллионов лет назад, оказался в Красной книге Украины (фото)

Это живое сокровище природы, обитавшее в горных реках полуострова еще 10 миллионов лет назад

Potamon ibericum – это редкий вид пресноводных крабов, являющийся настоящим природным сокровищем Крыма и близлежащих регионов. Этот ракообразный уникален не только из-за своего происхождения, но и из-за ограниченного ареала обитания, что делает его важным объектом для сохранения биоразнообразия Украины.

Potamon ibericum обитает в пресных водоемах, преимущественно в горных реках Крыма. Он предпочитает чистую, богатую кальцием воду, где может рыть норы на берегах. Этот краб активен преимущественно ночью и часто передвигается между водоемами, особенно во время дождей.

Кто такой Potamon ibericum

Этот краб принадлежит к семейству Potamidae и является одним из немногих видов пресноводных крабов, обитающих в наших широтах. Особенно ценен подвид Potamon ibericum tauricum, который встречается исключительно в горных реках Крыма и не имеет аналогов в мире.

Внешний вид

Размер тела до 4 см в длину и около 5 см в ширину.

Панцирь имеет темно-бурую окраску сверху, а снизу — более светлый оттенок.

Конечности часто имеют розовый оттенок, придающий крабу особый вид.

Половые различия заметны благодаря форме брюшка: у самок оно широкое и округлое, у самцов – узкое и заостренное.

Особенности образа жизни

Potamon ibericum – ночной житель, питающийся органическими остатками, водорослями и мелкими беспозвоночными. Линька происходит примерно раз в год у взрослых особей, молодежь линяет чаще.

Самки носят икру на своих брюшных ножках, где она созревает около недели. После вылупления молодые крабики начинают самостоятельную жизнь без стадии планктонной личинки, что характерно для морских крабов.

Этот краб может дышать не только жабрами, но и через специальные участки кожи, что позволяет ему кратковременно находиться на суше. Он способен восстанавливать утраченную клешню, что помогает ему выживать после стычек с врагами или соперниками.

Ученые считают, что Potamon ibericum — живой свидетель геологических изменений в регионе, ведь его предки жили здесь еще в миоцен, более 10 миллионов лет назад. В природе этот краб играет немаловажную роль санитара водоемов, очищая дно от органических остатков и поддерживая экологический баланс.

Угрозы для вида и охрана

Основными факторами, угрожающими существованию Potamon ibericum, являются:

загрязнение и истощение водоемов;

смены русел рек через строительство и водозабор;

незаконный отлов и туризм.

Поэтому этот вид занесен в Красную книгу Украины и Международный союз охраны природы как вид, который находится под угрозой. Potamon ibericum охраняется в пределах природных заповедников, в частности, Ялтинского горно-лесного. Важно повышение осведомленности населения о ценности этого вида и необходимости сохранения его природной среды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая привычная для украинцев рыба попала в Красную книгу. Это представитель семьи карповых, проживающий в пресноводных водоемах Украины и Европы.