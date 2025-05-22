Рідкісний птах на червоних "ходулях" потребує захисту: як виглядає і де живе цей червонокнижний красень (фото)

Елегантний птах на червоних "ходулях" із контрастним чорно-білим оперенням стає все рідшим гостем українських узбереж

Кулик-довгоніг чорнокрилий (Himantopus himantopus) — це один із найяскравіших і найхарактерніших птахів, що мешкають на узбережжях і мілководдях України. Його легко впізнати завдяки довгим, тонким ногам і контрастному забарвленню.

Цей птах не лише прикрашає природу нашої країни, а й виконує важливу екологічну роль, сигналізуючи про стан водних екосистем. Сьогодні він занесений до Червоної книги України зі статусом "вразливий" і охороняється міжнародними угодами.

Зовнішній вигляд

Кулик-довгоніг — птах середнього розміру, приблизно з голуба, але з виразно подовженими ногами, що надають йому особливого шарму. Довжина тіла сягає 35–40 см, а розмах крил — до 80 см. Маса птаха — близько 150–190 грамів. Дзьоб у нього довгий і тонкий, що допомагає добувати їжу в мілководді.

Оперення дорослого птаха яскраво контрастне: чорні крила з металевим відблиском і біле тіло. У шлюбний період самці мають переважно білу голову, а у самок і молодих особин — сірувату. Ноги яскраво-червоні, що робить кулика-довгонога легко помітним навіть здалеку.

Поведінка та голос

Голос кулика-довгонога — різкий свистячий звук, який часто можна почути під час польоту або при тривозі. Птахи дуже обережні, швидко реагують на будь-яку загрозу, здіймаючись у повітря та попереджаючи інших.

Місця проживання

Цей вид широко поширений у південній Європі, Азії, Африці, Австралії та Америці. В Україні кулик-довгоніг гніздиться переважно на півдні — біля Чорного та Азовського морів, у дельтах річок, на лиманах і мілководних озерах. Також його можна зустріти у Волинській, Харківській, Донецькій, Луганській областях і в степовому Криму.

Розмноження та харчування

Кулик-довгоніг — перелітний птах. Весняна міграція триває з квітня по травень, а восени птахи повертаються до теплих країв з кінця липня до кінця серпня. Для гніздування вони обирають мілководні водойми, острови та болота, часто утворюючи невеликі колонії.

Кладка складається з 3–4 яєць, які насиджують обидва батьки близько трьох тижнів. Пташенята швидко ростуть і вже через місяць можуть літати. Основу раціону складають різноманітні комахи та їхні личинки, яких птахи шукають у воді.

Загрози та охорона

В Україні чисельність кулика-довгонога оцінюється приблизно у 8,5–10 тисяч особин, найбільші популяції зосереджені на Сиваші. Основні загрози — це випасання худоби на місцях гніздування, інтенсивний рекреаційний вплив, зміни рівня води, а також хижаки, як-от ворони та лисиці. В Україні його охороняють у заповідниках, серед яких Дунайський біосферний заповідник, Азово-Сиваський національний парк та інші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найменша з чайок опинилася у Червоній книзі України. Вона гніздиться на відкритих піщаних косах, островах і дрібногалькових ділянках, утворюючи колонії.