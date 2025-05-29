Вилетів на зустрічку і загинув. В Польщі сталась смертельна ДТП з українцем (фото)

До операції залучили навіть гелікоптер

У Польщі сталась смертельна аварія за участі українця. Водій Renault Laguna загинув, а двоє людей з Opel Corsa отримали травми.

Про це повідомляє Miejski Reporter. Зазначається, що інцидент стався 27 травня на трасі DW580 у Стшижеві, Західно-Варшавський район.

"Внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів – Renault Laguna та Opel Corsa – водій Renault, громадянин України, загинув на місці події. Двоє людей, які перебували в автомобілі Opel, отримали серйозні травми та були доставлені до лікарні", — йдеться у матеріалі.

Як повідомляють слідчі, українець на Renault Laguna їхав з Сохачева в напрямку Варшави. Але на повороті він спробував обігнати інше авто через дві суцільні лінії. Внаслідок цього українець виїхав на зустрічну смугу, де влетів в Opel Corsa, який прямував з Варшави. Враховуючи те, що обидві автівки з'їхали на узбіччя, поліція припускає, що водії намагались уникнути зіткнення. Однак вони все одно зіштовхнулись.

"На місце події негайно було направлено служби екстреної допомоги, зокрема п'ять пожежних бригад: дві з пожежно-рятувальної частини Державної пожежної служби в Блоні, дві з добровільної пожежної частини в Стшижеві та одна з добровільної пожежної частини в Кампіносі. До операції також долучилися бригади екстреної медичної допомоги, поліція та гелікоптер Rescue 12", — пише видання.

Відомо, що українець, який був за кермом Renault, загинув на місці. А двоє людей в Opel Corsa отримали травми. Одного з постраждалих доправили у лікарню на гелікоптері.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець у Польщі спричинив інтимну ДТП.