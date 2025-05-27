Українець у Польщі спричинив інтимну ДТП: ЗМІ з'ясували подробиці інциденту (фото)

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи перебував чоловік у будь-якому стані сп'яніння

26 травня, близько 11:30, у польському місті П'ясечно стався дивний інцидент за участю оголеного чоловіка. За розповідями очевидців, громадянин України поводився агресивно та неадекватно, кричав на перехожих, зокрема на дітей, а потім стрибнув на капот автомобіля Audi, за кермом якого була жінка.

Про це повідомила газета "Czytelniczka Miejskiego Reportera". Відомо, що це сталося на перехресті вулиць Войська Польського та Школьної.

Скриншот місця події

До інциденту фігурант також стрибнув із балкону третього поверху на паркан.

Поліцейські, що прибули на місце, вимагали від чоловіка вийти з машини, однак він ігнорував їхні накази. Через відсутність співпраці правоохоронці застосували фізичну силу. Після затримання чоловіка передали медикам і доправили до лікарні. Наразі він перебуває під контролем поліції.

Внаслідок інциденту пошкоджено капот Audi, тож водійка транспорту подала заяву та надала свідчення. Через втручання служб вулицю Войська Польського тимчасово перекрили.

Польські журналісти нагадали, що після конфлікту на вулиці Кусоцінського у П’ясечні, той самий чоловік, оголений, стрибнув із балкону третього поверху на паркан і втік із місця події. "Цілком ймовірно, що ці два інциденти пов'язані між собою", — додали в газеті.

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи перебував чоловік під впливом алкоголю або наркотиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в місті Прушков поблизу Варшави громадянин України напав на медсестру. Подія сталася, коли 26-річний пацієнт намагався знятися з медичного обладнання.