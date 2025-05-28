Скажена BMW протаранила припарковані авто у Києві (відео)

Інцидент стався у Дарницькому районі столиці

У середу, 28 травня, водій BMW на єврономерах у Києві врізався у групу припаркованих автомобілів. Після дорожньо-транспортної пригоди винуватець втік.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний". Інцидент стався у Дарницькому районі столиці.

"Якийсь гонщик на BMW на бляхах влетів у припарковані авто на вулиці Бориспільській і втік з місця аварії", — йдеться у публікації.

Судячи з відео, постраждалих у плані шкоди здоров’ю у цій ДТП немає. При цьому, швидше за все, водієві доведеться виплатити матеріальні збитки, завдані власникам припаркованих автомобілів.

Нагадаємо, серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася у Кривому Розі на Дніпропетровщині вночі 23 травня. Сім’я потрапила в аварію, через яку рятувальникам довелося вирізати водія та дитину з пошкодженого автомобіля. Стало відомо, що за кермом була дільнична офіцерка, а її чоловік, який перебував поряд, також служить у поліції.

26 травня в польському місті П’ясечно стався дивний інцидент за участю оголеного чоловіка. За розповідями очевидців, громадянин України поводився агресивно і неадекватно, кричав на перехожих, зокрема на дітей, а потім стрибнув на капот автомобіля, за кермом якого була жінка.