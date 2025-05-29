Вылетел на встречку и погиб. В Польше произошло смертельное ДТП с украинцем (фото)

К операции привлекли даже вертолет

В Польше произошла смертельная авария с участием украинца. Водитель Renault Laguna погиб, а два человека из Opel Corsa получили травмы.

Об этом сообщает Miejski Reporter. Отмечается, что инцидент произошел 27 мая на трассе DW580 в Стшижево, Западно-Варшавском районе.

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей — Renault Laguna и Opel Corsa — водитель Renault, гражданин Украины, погиб на месте происшествия. Два человека, находившиеся в автомобиле Opel, получили серьезные травмы и были доставлены в больницу", — говорится в материале.

Как сообщают следователи, украинец на Renault Laguna ехал из Сохачева в направлении Варшавы. Но на повороте он попытался обогнать другой автомобиль через две сплошные линии. В результате украинец выехал на встречную полосу, где влетел в Opel Corsa, следовавший из Варшавы. Учитывая, что оба автомобиля съехали на обочину, полиция предполагает, что водители пытались избежать столкновения. Однако они все равно столкнулись.

"На место происшествия немедленно были направлены службы экстренной помощи, в том числе пять пожарных бригад: две из пожарно-спасательной части Государственной пожарной службы в Блоне, две из добровольной пожарной части в Стшижево и одна из добровольной пожарной части в Кампиносе. К операции также привлекались бригады экстренной медицинской помощи, полиция и вертолет Rescue 12", — пишет издание.

Известно, что украинец, находившийся за рулем Renault, погиб на месте. А два человека в Opel Corsa получили травмы. Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец в Польше спровоцировал интимное ДТП.