Чекають потужний суспільний запит? У Раді пояснили, чи буде паспортизація SIM-карток

Український парламент вже імплементував частину "диктаторських законів"

Через використання в російських ударних дронах "Шахед" SIM-карток наших мобільних операторів, які застосовують для навігації та передачі телеметрії, в Україні зазвучали голоси про обмеження продажу карток або продажу за паспортами на час воєнного стану. Однак у Верховній Раді не квапляться вносити зміни у законодавство.

У коментарі "Телеграфу" депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський пояснив законодавчу колізію.

Більше про це читайте в публікації: "В російських "Шахедах" — українські SIM-картки. Чи будуть їх продавати за паспортом і чому для Ради це проблема".

За його словами, проблема з паспортизацією SIM-карт полягає у тому, що це — одна зі складових "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

— Всі ці закони — незалежно від їхнього сенсу, від їхньої необхідності, їхнього застосування — визнані токсичними. Попри те, що частина з них вже давно імплементована в нашому законодавстві після Майдану, бажаючих ставати на цей слизький шлях — небагато. І наш правоохоронний комітет, до відповідальності якого відноситься це питання, не дуже рветься взяти участь у ньому. І ба більше, крий Боже, виступити хедлайнером доти, доки не буде сформовано потужний громадський запит, — каже "слуга".

На його думку, якщо громадськість дійде висновку, що безконтрольний продаж SIM-карт — це дійсно біда, і паспортизація є правильним рішенням, яке не утискає нічиї права і свободи, якщо це питання буде на достатньому рівні прокомуніковане з суспільством, то Рада може його розглядати і вирішувати. Однаке нема упевненості, що таким чином буде вирішено проблему.

— Якщо комунікації не буде, то тема настільки токсична і так відгонить "16-м січня", що я не бачу у неї особливих перспектив. Тобто треба спочатку вийти до суспільства, обговорити, провести широку дискусію з участю керівництва СБУ та з участю військових. Після цього, якщо буде на то суспільне схвалення, — приймати", — каже нардеп.

Бужанський нагадав, що під час воєнного стану в Україні неодноразово обмежували права громадян і можуть робити це в майбутньому.

— Але я підкреслюю: тут питання просто унікальне, тому що воно прив'язане конкретно до "диктаторських законів". І охочих знову пірнути в цю нішу — нема. Більше того, враховуючи постійні політичні спекуляції, 350 тисяч статей "Влада повторює шлях Януковича" нікому не хочеться побачити. Тобто починати цю дискусію комітет (якщо він зібрався це робити) має з широкої дискусією з громадськістю: провести закриту частину з фахівцями, після цього запросити представників ЗМІ і представити всі аргументи "за" і "проти", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що голова підкомітету з кібербезпеки Олександр Федієнко заявив: парламентарі готові змінити закони без участі мобільних операторів, якщо вони ігноруватимуть зустріч, присвячену реалізації SIM-карток.