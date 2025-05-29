Ждут мощный общественный запрос? В Раде объяснили, будет ли паспортизация SIM-карт

Украинский парламент уже имплементировал часть "диктаторских законов"

Из-за использования в российских ударных дронах "Шахед" SIM-карт наших мобильных операторов, применяемых для навигации и передачи телеметрии, в Украине зазвучали голоса об ограничении продажи карт или продаже по паспортам на время военного положения. Однако в Верховной Раде не спешат вносить изменения в законодательство.

В комментарии "Телеграфу" депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский объяснил законодательную коллизию.

Больше об этом читайте в публикации: "В российских "Шахедах" — украинские SIM-карты. Будут ли их продавать по паспорту и почему для Рады это проблема".

По его словам, проблема с паспортизацией SIM-карт заключается в том, что это — одна из составляющих "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

— Все эти законы — независимо от их смысла, их необходимости, их применения — признаны токсичными. Несмотря на то, что часть из них уже давно имплементирована в нашем законодательстве после Майдана, желающих становиться на этот скользкий путь немного. И наш правоохранительный комитет, к ответственности которого относится этот вопрос, не слишком рвется принять участие в нем. И более того, упаси Бог, выступить хедлайнером до тех пор, пока не будет сформирован мощный общественный запрос, — говорит "слуга".

По его мнению, если общественность придет к выводу, что бесконтрольная продажа SIM-карт — это действительно беда, и паспортизация является правильным решением, не ущемляющим ничьи права и свободы, если этот вопрос будет на достаточном уровне прокоммуницирован с обществом, то Рада может его рассматривать и решать. Однако нет уверенности, что таким образом будет решена проблема.

— Если коммуникации не будет, то тема настолько токсична и так отдает "16-м января", что я не вижу у нее особых перспектив. То есть, нужно сначала выйти к обществу, обсудить, провести широкую дискуссию с участием руководства СБУ и с участием военных. После этого, если будет на то общественное одобрение, принимать, — говорит нардеп.

Бужанский напомнил, что во время военного положения в Украине неоднократно ограничивали права граждан и могут делать это в будущем.

— Но я подчеркиваю: тут вопрос просто уникальный, потому что он привязан конкретно к "диктаторским законам". И желающих снова нырнуть в эту нишу нет. Более того, учитывая постоянные политические спекуляции, 350 тысяч статей "Власть повторяет путь Януковича" никому не хочется увидеть. То есть, начинать эту дискуссию комитет (если он собрался это делать) должен с широкой дискуссией с общественностью: провести закрытую часть со специалистами, после этого пригласить представителей СМИ и представить все аргументы "за" и "против", — подытожил нардеп.

Напомним, "Телеграф" писал, что глава подкомитета по кибербезопасности Александр Федиенко заявил: парламентарии готовы изменить законы без участия мобильных операторов, если они будут игнорировать встречу, посвященную реализации SIM-карт.