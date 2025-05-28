Сімки за паспортом як у Росії? У Раді хочуть посилити контроль за мобільним зв'язком з поважних причин

Парламент готує зміни через використання української мобільної мережі ворогом

Верховна Рада України може посилити контроль за SIM-картками через їх використання в російських безпілотниках. Депутати хочуть посилити відповідальність мобільних операторів та планують нараду з цього питання.

Парламентарі готові змінити закони без участі компаній, якщо ті ігноруватимуть зустріч. Про це повідомив голова підкомітету з кібербезпеки Олександр Федієнко.

Депутат нагадав про першу нараду з цього питання, яка відбулася ще 10 липня минулого року. Тоді обговорювали способи локалізації та блокування SIM-карток, якими користуються ворожі безпілотники.

Федієнко вважає, що треба запровадити більше відповідальності для власників інфраструктури — мобільної чи фіксованої. За його словами, через додатки типу Telegram можна надсилати команди автопілоту дрона, отримувати телеметрію польоту, запускати або вимикати двигун, змінювати маршрут через програмні інтерфейси.

Волонтер Сергій Стерненко раніше звертав увагу на використання російськими "Шахедами" української мобільної інфраструктури. За його словами, росіяни активно протидіють українським БПЛА, вимикаючи передачу даних у мережах мобільного зв'язку на своїй території. Водночас Україна продовжує продавати SIM-карти без паспортів, що дозволяє ворогу використовувати нашу інфраструктуру для атак.

Раніше ми писали, що авіаційний експерт Костянтин Криволап спростував можливість керування "Шахедами" через месенджери. За його словами, ці дрони влаштовані досить примітивно і мають лише GPS-приймач та рулі для повороту. Безпілотники летять тільки за заздалегідь запрограмованим маршрутом від точки до точки.

Експерт пояснює, що для дистанційного керування потрібні камери та окремий канал зв'язку для передачі команд. "Шахеди" не мають відеообладнання, а організувати управління через мобільний зв'язок технічно неможливо через особливості протоколів передачі даних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що всередині збитого "Shahed" знайшли SIM-карту українського мобільного оператора. Ймовірно, безпілотники можуть оновлювати координати через українські мобільні мережі.