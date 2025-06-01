Зовні нагадує жіноче лоно: як виглядає печера Рожаниця на Львівщині і що про неї відомо

У дохристиянські часи тут проводили язичницькі обряди

На Львівщині, серед лісистих пагорбів, у невеличкому селі Ілів знаходиться загадкова печера Рожаниця. Це не просто природна ущелина у скелі, а місце, яке сповнене легенд, пов’язаних із енергією прадавніх богинь. Її також називають Печерою дівочою, адже візуально вона схожа на жіноче лоно.

Назва печери походить від слов’янської богині Рожаниці, яка була покровителькою народження та материнства. "Телеграф" вирішив розповісти вам більше про це диво природи та показати, як воно виглядає.

Розташована печера на Львівщині, у заповіднику "Стільське городище", що у південно-східній околиці села Ілів, в урочищі "Печера". Археологи виявили там залишки язичницького капища, а також людські кістки, що свідчить про можливі ритуали язичників, зокрема, жертвоприношення.

Свою назву печера отримала через зовнішній вигляд. Вхід та форма нагадують жіноче лоно, тому вона називається Рожаниця, а вже місце стали називати печеру Дівочою. Пролізши всередину, можна потрапити до круглої кімнати, де є багато заглиблень. Стіни у печері вертикальні та рівні, що свідчить про те, що їх вирівнювали вручну.

Є припущення, що у дохристиянські часи печера була місцем культу давньослов’янської богині запліднення та родючості, покровительки роду і сім’ї — Рожаниці. Люди, які жили в ті часи, приносили в жертву богині кашу, хліб, сири, крупи, пироги, печиво, хутро, вовну, яйця, зерно, молоко, вовну, нитки. Стародавні жерці могли проводити ритуали на урожайність.

Зараз печера Рожаниця — улюблене місце для туристів, паломників та дослідників. Це місце й досі досліджують, а люди просто приходять сюди для духовного оновлення. Це також частина культурної спадщини України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає містичний скельний монастир в Україні. Напочатку свого існування він був прихистком для язичників та їх ритуалів жертвоприношення, однак з приходом на територію села християнства це змінилось.