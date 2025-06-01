Внешне напоминает женское лоно: как выглядит пещера Рожаница во Львовской области и что о ней известно

В дохристианское время здесь проводили языческие обряды

На Львовщине среди лесистых холмов в небольшом селе Илов находится загадочная пещера Рожаница. Это не просто природное ущелье в скале, а место, наполненное легендами, связанными с энергией древних богинь. Ее также называют Пещерой девичьей, ведь визуально она похожа на женское лоно.

Название пещеры происходит от славянской богини Рожаницы, покровительницы рождения и материнства. "Телеграф" решил рассказать вам больше об этом чуде природы и показать, как оно выглядит.

Расположена пещера на Львовщине, в заповеднике "Стильское городище", расположенном в юго-восточной окраине села Илов, в урочище "Пещера". Археологи обнаружили там остатки языческого капища, а также человеческие кости, что свидетельствует о возможных ритуалах язычников, в частности жертвоприношения.

Свое название пещера получила через внешний вид. Вход и форма напоминают женское лоно, поэтому она называется Пещера Девичья.

Есть предположение, что в дохристианские времена пещера являлась местом культа древнеславянской богини оплодотворения и плодородия, покровительницы рода и семьи — Рожаница. Люди, жившие в те времена, приносили в жертву богине кашу, хлеб, сыры, крупы, пироги, печенье, мех, шерсть, яйца, зерно, молоко, шерсть, нити. Древние жрецы могли проводить ритуалы на урожайность.

Сейчас пещера Рожаница – излюбленное место для туристов, паломников и исследователей. Это место до сих пор исследуют, а люди просто приходят сюда для духовного обновления. Это тоже часть культурного наследия Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит мистический скальный монастырь в Украине. В начале своего существования он был пристанищем для язычников и их ритуалов жертвоприношения, однако с приходом на территорию села христианство это изменилось.