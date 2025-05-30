Росіяни зосередили на аеродромі в Мурманській області багато Ту-95МС: в ЗМІ пояснили, навіщо

Схоже, що росіяни переганяють літаки туди-сюди, щоб заплутати українську та західну розвідку

Російські окупанти зосередили на авіабазі "Оленья" в Мурманській області, до якої майже не дістають українські безпілотники, 11 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС – це 20% від всієї їх кількості у росіян, які перебувають у придатному до використання стані. Також кілька літаків цього типу перебуває на авіабазі "Енгельс-2" в Саратовській області Росії.

Про це повідомило українське видання Defense Express. Згідно із супутниковими знімками, які опублікував ресурс AviVector, станом на 26 травня на авіабазі "Оленья" було 11 бортів Ту-95МС та п'ять літаків Ан-12, останні можуть належати як до морської, так і до військово-транспортної авіації ворога.

"Також є цікава деталь в тому, що із наявних станом на 26 травня на аеродромі "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетному ударі по Україні в цей день було задіяно лише три такі бомбардувальники. Що може виглядати як реально співвідношення можливостей стратегічної авіації РФ в плані "наявні літаки/реально готові до застосування"", – зазначає видання.

На аеродромі "Енгельс-2" станом на 25 травня перебували шість бомбардувальників Ту-95МС, три борти Ту-160 та чотири Су-34. Станом на 26 травня там же залишилося тільки три Ту-95МС та два Су-34, кількість Ту-160 не змінилася. 26 травня на аеродром після ракетної атаки на Україну приземлилося сім Ту-95МС, а один бомбардувальник втік на "Оленью". Видання робить висновок, що росіяни переганяють літаки туди-сюди не стільки заради убереження їх від українських ударів, скільки з метою заплутати українську та західну розвідку.

"Із цих специфічних маневрів можна зробити припущення, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України та країн-партнерів. Зокрема, щоб ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту на виконання нового ракетного удару по Україні. При цьому виходить, що рашисти йдуть на такі маневри навіть ціною перевитрати обмеженого ресурсу по льотних годинах для Ту-95МС, Ту-22М3 ну й Ту-160 заодно", – резюмувало видання.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські військові атакували Україну одразу кількома типами зброї – ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. На тлі масованої атаки вибухи пролунали у низці міст. В результаті є загиблі та постраждалі. Українська розвідка вдень 25 травня попереджала, що Росія може повторно влаштувати комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди.

Попередження розвідки справдилися: російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії. Мішенню ворог традиційно обрав виключно цивільну інфраструктуру України.