Реальные потери России от операции "Паутина" значительно превышают официальные данные – эксперт

Операция "Паутина" нанесла России невосполнимые потери

Настоящие потери России от операции "Паутина" гораздо больше, чем официальные цифры. СБУ нанесла удар по российским самолетам на миллиарды долларов.

Восстановить уничтоженные и поврежденные борта будет очень сложно, потому что их больше не производят. Об этом рассказал эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, пишет РБК-Украина.

"Россия не производит новые самолеты такого типа. Поэтому вне зависимости от степени потерь восстановить эти борта им будет проблематично", — пояснил Киричевский. Эксперт добавил, что даже минимальные повреждения самолетов будут больше тех сил, которые россияне обычно поднимают для больших атак.

По мнению аналитика Defense Express, потеря стратегических бомбардировщиков существенно снизит возможности России атаковать украинскую инфраструктуру. Ранее эти самолеты являлись основным инструментом для ударов по энергетическим объектам и критически важным предприятиям.

По данным украинских военных, повреждения получили более 40 самолетов противника. Центр противодействия дезинформации подтвердил уничтожение не менее 13 бортов.

Спутниковые снимки подтверждают масштабы нанесенных ударов. Проект "Схемы" опубликовал фото аэродрома "Белая", где зафиксированы повреждения семи стратегических бомбардировщиков — трех Ту-95 и четырех Ту-22.

Также пострадали аэродромы Иваново, Дягилево и Оленья. В Иваново уничтожены самолет-разведчик А-50, на базе Оленья потеряли минимум четыре стратегических бомбардировщика Ту-95 и грузовой Ан-124.

Напомним, СБУ 1 июня провела атаку на российские военные аэродромы с помощью 117 FPV-дронов. Спецслужба управляла дронами в режиме реального времени с территории самой России. Операцию "Паутина" готовили полтора года.

Ранее "Телеграф" писал, чем СБУ ударила по Крымскому мосту. Украина проводила испытания подводных дронов собственной разработки.