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Катастрофа для Путіна? Соціолог пояснив, як атака СБУ на аеродроми б’є по Кремлю

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін Новина оновлена 03 червня 2025, 15:52
Володимир Путін. Фото Getty Images

Будь-які поразки Росії розхитують режим

Атака дронів СБУ по місцях базування російської стратегічної авіації та ураження десятків літаків під кодовою назвою "Павутина" призведе до ухвалення кадрових рішень і відповідальності низових виконавців. Втім, навіть це зіграє на руку Україні.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіли опитані російські політичні експерти. Вони пояснили, до чого може призвести такий "жабогадюкінг".

Більше читайте у публікації: "Жабагадюкінг" і "ядерний" удар по Воронежу: які наслідки операція СБУ матиме для режиму Путіна.

— Кадрові рішення можливі, але не на політичному рівні. Тільки на рівні виконавців, які будуть призначені винними, — каже політолог, колишній віце-губернатор Краснодарського краю РФ Михайло Савва.

Натомість російський соціолог Ігор Ейдман в коментарі "Телеграфу" зазначив, що будь-які поразки Росії — її армії, влади, спецслужб тощо — послаблюють і дестабілізують режим.

— Ми бачили, як поразки Росії в 2022-2023 році фактично призвели до міні-громадянської війни: путчу Пригожина. Якби ситуація тоді пішла за іншим сценарієм (а це цілком могло б статися), це було б катастрофою для режиму Путіна. А чому це все сталося? Були поразки армії, і Путін був вимушений вигодувати у себе на грудях змію і дати Пригожину карт-бланш на створення власної армії. Влада заплющувала очі на конфлікти Пригожина з Міноборони, і дострибалися до того, що режим мало не впав.

Тому будь-які проблеми посилюють сварки в середині путінської верхівки: різні силові групи намагаються один на одного перекинути відповідальність. А з іншого боку намагаються використати ситуацію, щоб притиснути конкурентів. Тому в політичному плані це дуже корисна річ, — додав Ігор Ейдман.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" головний наслідок операції "Павутина".