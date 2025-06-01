СБУ масово знищує російські "тушки": горить "Оленья" і не тільки (відео)

СБУ провела масштабну спецоперацію

У Росії на аеродромах "Оленья" (Мурманська область) та "Белая" (Іркутська область), на яких розташовується стратегічна авіація ЗС РФ, сталися масштабні пожежі. Горять стратегічні бомбардувальники після сильних "хлопков".

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. За їхніми даними, СБУ провела спецоперацію зі знищення ворожих бомбардувальників.

"Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3", — йдеться в повідомленні.

За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

На одному відео, до речі, видно, як палає аеродром "Біла" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, що коментує "бавовну".

Белая

Аеродром Оленья

Інформація про масштабну пожежу з’явилася вже і у місцевих пабліках. Вони публікують відео, на яких видно стовп чорного диму від пожежі, яку бачив за кілометри. При цьому очевидці також підтверджують вибухи на тлі "небезпеки БПЛА".

Для довідки: відстань від аеродрому "Оленья" до кордону з Україною близько 1800 км

Варто зазначити, що 30 травня ми писали про те, що росіяни зосередили багато бомбардувальників Ту-95 на аеродромі "Оленья".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до аеродрому "Оленья" вже долітали дрони. Ще у 2024 році російська протиповітряна оборона (ППО) вперше з початку війни збила нібито українські дрони біля військового аеродрому "Оленья".