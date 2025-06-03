Яку стратегію обрав Путін після фантастичних операцій СБУ: WP розповіла

Джерело зазначає, що кремлівський диктатор грає вдовгу

Президент Російської Федерації Володимир Путін збирається перечекати неприємності, які завдає йому Україна в останні дні успішними спецопераціями. Він сподівається на зростання нестачі живої сили у ЗСУ.

Про це пише The Washington Post із посиланням на колишнього високопоставленого кремлівського чиновника на умовах анонімності. Він зазначив, що у Путіна "товста шкіра".

Глава Кремля поки що не прокоментував атаки, а російські державні ЗМІ зберігають помітну мовчанку після недільних подій, констатує видання. Водночас, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у вівторок, що президент перебуває в курсі подій і що розслідування ведеться.

"Звичайно, у Кремлі незадоволені. Звичайно, це провал російських спецслужб, і це неприємно для Путіна — але у нього товста шкіра та стійка психіка", — розповів поінформований співрозмовник.

Він додав, що хоча Україна успішно провела "геніальну і складну операцію", російський лідер веде довшу гру.

"Путін думає про інше — з кожним місяцем війни брак живої сили в українській армії збільшується, і розв'язання цієї проблеми, схоже, немає. Путін планує перечекати ці неприємності", — сказав колишній чиновник, додавши, що пряма відповідь на атаки з боку Москви не обов’язково піде на тлі ескалації, що триває.

Раніше у ВМС України розповіли, чому ураження Кримського мосту критичне. Удар було завдано по ділянці, яка є одною з ключових. Тому наслідки можуть бути досить серйозними.