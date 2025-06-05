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Червоні губи і трендовий блонд: Юлія Тимошенко кардинально змінила імідж та дуже помолодшала (фото)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Юлія Тимошенко останнім часом все частіше з'являється без коси Новина оновлена 05 червня 2025, 14:51
Юлія Тимошенко останнім часом все частіше з'являється без коси. Фото Getty Images

Днями політикиня на засіданні ще була з косою

Народна депутатка та експрем'єр-міністерка України Юлія Тимошенко, яка любить похизуватися новими образами в Раді, знову змінила імідж. Цього разу політикиня пофарбувала волосся і нанесла незвичний для неї відтінок помади на губи.

Голова "Батьківщини" вже давно змінила косу на хвилясту укладку, а на це раз вона постала з попелястим відтінком волосся. У мережі показали фото з сьогоднішнього засідання Ради.

На новому фото Тимошенко з розпущеним волоссям з локонами, яке спадає на її плечі. Тепер політикиня перефарбувалася у попелястий блонд. Але родзинкою її нового лука став відтінок помади — народна депутатка обрала червоний колір. Вдягнена Юлія Володимирівна була у білій сорочці.

Юля Тимошенко

Варто зазначити, що ще вчора, 4 червня, на засіданні Юлія Тимошенко була зі своєю легендарною зачіскою — косою. Це був більш звичний для неї лук — білий піджак і бежева блуза.

Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко

Останнім часом Тимошенко з’являється на публіці з фірмовою зачіскою — косою, яку вона носила з 2000-х все рідше. Тепер вона частіше обирає локони на волоссі і носить стильні луки. Нещодавно вона також приходила на засідання Ради із хвостом на бік. До речі, у свої 64 депутатка не має жодної зморшки на обличчі.

Юля Тимошенко

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Юлія Тимошенко, коли її вперше призначили прем'єром. Вже тоді вона була з косою.

Теги:
#Верховна Рада #Юлія Тимошенко #Коса #Стиль