Червоні губи і трендовий блонд: Юлія Тимошенко кардинально змінила імідж та дуже помолодшала (фото)

Днями політикиня на засіданні ще була з косою

Народна депутатка та експрем'єр-міністерка України Юлія Тимошенко, яка любить похизуватися новими образами в Раді, знову змінила імідж. Цього разу політикиня пофарбувала волосся і нанесла незвичний для неї відтінок помади на губи.

Голова "Батьківщини" вже давно змінила косу на хвилясту укладку, а на це раз вона постала з попелястим відтінком волосся. У мережі показали фото з сьогоднішнього засідання Ради.

На новому фото Тимошенко з розпущеним волоссям з локонами, яке спадає на її плечі. Тепер політикиня перефарбувалася у попелястий блонд. Але родзинкою її нового лука став відтінок помади — народна депутатка обрала червоний колір. Вдягнена Юлія Володимирівна була у білій сорочці.

Варто зазначити, що ще вчора, 4 червня, на засіданні Юлія Тимошенко була зі своєю легендарною зачіскою — косою. Це був більш звичний для неї лук — білий піджак і бежева блуза.

Останнім часом Тимошенко з’являється на публіці з фірмовою зачіскою — косою, яку вона носила з 2000-х все рідше. Тепер вона частіше обирає локони на волоссі і носить стильні луки. Нещодавно вона також приходила на засідання Ради із хвостом на бік. До речі, у свої 64 депутатка не має жодної зморшки на обличчі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Юлія Тимошенко, коли її вперше призначили прем'єром. Вже тоді вона була з косою.