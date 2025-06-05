Красные губы и трендовый блонд: Юлия Тимошенко кардинально изменила имидж и очень помолодела (фото)

На днях политик на заседании еще была с косой

Народная депутат и экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая любит похвастаться новыми образами в Раде, снова изменила имидж. На этот раз политик покрасила волосы и нанесла необычный для нее оттенок помады на губы.

Глава "Батькивщины" уже давно сменила косу на волнистую укладку, а на этот раз она встала с пепельным оттенком волос. В сети показали фото с сегодняшнего заседания Рады.

На новом фото Тимошенко с распущенными волосами с локонами, которые спадают на ее плечи. Теперь политик перекрасилась в пепельный блонд. Но изюминкой ее нового лука стал оттенок помады – народная депутат выбрала красный цвет. Одета Юлия Владимировна была в белой рубашке.

Следует отметить, что еще вчера, 4 июня, на заседании Юлия Тимошенко была со своей легендарной прической — косой. Это был более привычный для нее лук – белый пиджак и бежевая блуза.

В последнее время Тимошенко появляется на публике с фирменной прической — косой, которую она носила с 2000-х, все реже. Теперь она чаще выбирает локоны на волосах и носит стильные луки. Недавно она тоже приходила на заседание Совета с хвостом на бок. Кстати, в свои 64 депутат не имеет ни единой морщинки на лице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Юлия Тимошенко, когда ее впервые назначили премьером. Уже тогда она была с косой.