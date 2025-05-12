На Дніпропетровщині без води залишилося ціле місто

Після підриву Каховської ГЕС ситуація ускладнилась

На Дніпропетровщині місто Марганець залишилося без водопостачання. Причина — припинення електроживлення насосних станцій у Запоріжжі.

Про це повідомила Марганецька міська рада на своїй офіційній сторінці. Як каже місцева влада, регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області припинив електроживлення насосних станцій, які забезпечують місто питною водою. Наразі, за словами представників міськради, питання обговорюється.

Варто зазначити, що подібна ситуація трапляється в місті не вперше. На початку грудня 2024 року через знеструмлення насосних станцій вже припинялася подача води з магістрального водогону Запоріжжя – Марганець – Нікополь – Покров.

Схожий випадок стався у вересні 2024 року, коли мешканці Марганця кілька днів залишалися без води. Тоді очільник Марганецького осередку Сергій Хникін, який працює начальником насосно-фільтрувальної станції, прокоментував: "Ситуація з водою дійсно складна. Місто лишається без водопостачання вже кілька днів. Ситуація накаляється".

Де розташоване місто Марганець

Причиною відключення води тоді стали борги комунального підприємства "МарганецьВодоканал" перед регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області. Підприємство не спроможне оплачувати водопостачання із Запоріжжя за новим водогоном, збудованим після підриву Каховської дамби.

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