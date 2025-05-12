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На Дніпропетровщині без води залишилося ціле місто

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Колаж, "Телеграф" Новина оновлена 12 травня 2025, 11:18

Після підриву Каховської ГЕС ситуація ускладнилась

На Дніпропетровщині місто Марганець залишилося без водопостачання. Причина — припинення електроживлення насосних станцій у Запоріжжі.

Про це повідомила Марганецька міська рада на своїй офіційній сторінці. Як каже місцева влада, регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області припинив електроживлення насосних станцій, які забезпечують місто питною водою. Наразі, за словами представників міськради, питання обговорюється.

Варто зазначити, що подібна ситуація трапляється в місті не вперше. На початку грудня 2024 року через знеструмлення насосних станцій вже припинялася подача води з магістрального водогону Запоріжжя – Марганець – Нікополь – Покров.

Схожий випадок стався у вересні 2024 року, коли мешканці Марганця кілька днів залишалися без води. Тоді очільник Марганецького осередку Сергій Хникін, який працює начальником насосно-фільтрувальної станції, прокоментував: "Ситуація з водою дійсно складна. Місто лишається без водопостачання вже кілька днів. Ситуація накаляється".

Де розташоване місто Марганець

Причиною відключення води тоді стали борги комунального підприємства "МарганецьВодоканал" перед регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області. Підприємство не спроможне оплачувати водопостачання із Запоріжжя за новим водогоном, збудованим після підриву Каховської дамби.

Раніше "Телеграф" також писав, що під Києвом вибухнули трансформатори, люди залишились без світла.

Теги:
#Вода #Водопостачання #Марганець #Житлові будинки без води