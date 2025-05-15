Величезні верби та очерет. Як зараз виглядає Каховське водосховище зараз (відео, фото)

Водосховище мало площу 2155 квадратних кілометрів

Зруйноване Росією Каховське водосховище продовжує заростати рослинами, перетворюючись на справжній ліс. В мережі вже показали, як виглядає зараз колись величезна водойма, що існувала з 1950 року.

Відповідні відео публікують місцеві канали. Зауважимо, що російська окупаційна армія підірвала дамбу Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, спричинивши одну з найбільших екологічних катастроф на території України.

На відео видно, що водосховище площею 2155 квадратних кілометрів фактично перетворилось на невелику посадку з поодинокими водоймами. Наразі ця територія активно заростає рослинами і вербами, які подекуди сягнули 7 метрі висоти. До руйнування глибина місцями сягала десятків метрів. Раніше по водосховищу ходили судна, люди рибалили та відпочивали. До того ж вода забезпечувала потреби сільського господарства та промисловості півдня України.

Каховське водосховище зараз

Каховське водосховище зараз

Каховське водосховище 6 червня 2023

Остаточні наслідки руйнування дамби й досі не можливо оцінити, однак після вибуху було затоплено найближчі населені пункти площею понад 600 квадратних метрів. Наразі на території, де майже 70 років була глибока водойма, виросли тисячі дерев. Колишнє дно Каховського водосховища стало заплавою з лісами та луками.

Каховське водосховище до підриву дамби

Каховське водосховище зараз, фото: Олександр Ходосовцев

Каховське водосховище зараз

Однак замулені ґрунти ще довго відновлюватимуться після тривалого перебування під водою, а зараз можна побачити чималі тріщини від посухи. До того ж є певні види птахів та тварин, які вже облаштували собі нові домівки. Однак це не скасовує усієї жахливості підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає колись популярний курорт Кирилівка після кількох років російської окупації.